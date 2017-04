‘Los niños cargamos con el dolor’, argumentó hija de padre deportado, en Washington

CHICAGO — Mahalea Velasco, de 10 años, acaba de regresar de Washington, contó a funcionarios electos lo mucho que sufre tras la perdida de su papá deportado, algo que no quiere que ningún otro niño tenga que pasar.

Mahalea en compañía de otros niños ciudadanos estadounidenses y asociaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes anunciaron en la capital del país la semana pasada, que planean demandar al presidente Donald Trump, por las deportaciones “injustas” de sus padres indocumentados.

Los jóvenes demandarán a Trump por infringir su derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad que recoge como “derechos inalienables” la Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776, en la que se basa la actual Constitución del país.

Hugo, padre de Mahalea fue deportado hace 5 años, y su madre Cecilia García, que también es ciudadana del país, y sus cuatro hermanos han vivido sin él desde entonces.

‘Via crucis del Migrante’

Su próxima acción, dicen los jóvenes, es el “Vía crucis del Migrante”, en el centro de Chicago, este Viernes Santo.

La idea es enviar el mensaje a las autoridades federales que las familias con estatus mixto tienen derecho a mantenerse juntas, a no ser separadas por fronteras, explicaron los organizadores.

Las organizaciones Familia Latina Unida y Family Reunification representarán frente a la corte federal de Inmigración, 525 W. Van Buren St., el calvario de los migrantes que buscan refugio en EEUU que no son bienvenidos y que no detienen su lucha, el viernes 14 de abril a las 10 am., explicó Saúl Arellano, miembro de La Fuerza Juventud, un grupo de jóvenes de la Familia Latina Unida.

Carlos Luna, un veterano que apoya a veteranos que enfrentan la deportación, personificará a Jesús, indicó García, miembra de Family Reunification.

Ayuno y oración de la Pastoral Migratoria

Como otra acción de Semana Santa, el grupo Pastoral Migratoria celebrará un evento de “Ayuno y oración” por una reforma migratoria en la Plaza Federal, 230 S. Dearborn St, el 12, 13 y 14 de abril de 9 am., a 5 pm., informó José Torres, organizador de ese grupo.

“El drama migratorio que viven nuestras familias debe terminar”, comentó Torres, e indicó que el grupo combina la oración y las acciones como parte de la lucha para mantener a las familias que enfrenta el riesgo de una deportación unidas.

La Semana Santa es la conmemoración anual cristiana de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret, que inicia el Domingo de Ramos y tras la Crucifixión de Jesús el Viernes Santo, culmina con la Resurrección en la Vigilia Pascual que se celebra desde la noche del Sábado de Gloria al Domingo de Resurrección.

Las nuevas reglas de deportación del presidente Donald Trump que amplían las facultades de la autoridad migratoria, permitiendo que agentes federales busquen, arresten y deporten a aquellos en el país sin papeles, sin importar si tienen o no antecedentes penales, ha acrecentado el temor entre la comunidad inmigrante a ser deportados, han declarado oficiales electos y expertos en el tema.

—Con reportaje de Leticia Espinosa y Gabriel Neely-Streit