La representación del Vía Crucis en Chicago

CHICAGO — Nellie Quintana ha participado en la representación del Vía Crucis —una tradición anual que conmemora la crucifixión de Cristo— desde que tenía nueve años. A lo largo del tiempo ha personificado cada uno de los personajes que una mujer puede interpretar. Este año, con su equipo de 13 coordinadores, dirige el Vía Crucis de Pilsen, el más grande de todo el Medio Oeste, contó.

“Tenemos más o menos como 70 participantes que representan los diferentes personajes del Vía Crucis, desde los niños que le ponen el agua a Poncio Pilatos para lavarse las manos, hasta los soldados romanos, mujeres de Jerusalén, Verónica, María, María Magdalena, Esposa de Pilato, Simón el Cirineo, hasta las personas que leen la narración” contó Quintana.

La comunidad y los dueños de negocios locales les proveen comida y los vestuarios para los actores, indicó.

Se esperan una asistencia de unas 10 personas este Viernes Santo para ver la recreación de las 14 estaciones de la cruz antes de la muerte de Jesús.

El evento iniciará a las 9 am., en el sótano de Providence of God Parish, donde tendrá lugar una representación de la Última Cena, inmediatamente iniciará la procesión a lo largo de la 18th St. con dirección oeste hasta el Parque Harrison, donde los actores representarán la crucifixión de Jesús.

La ceremonia de clausura y la última estación tendrán lugar en St. Adalbert Church., a unos pasos del parque.

Cada año, una de las seis iglesias de Pilsen que coordinan el evento, seleccionan a uno de sus feligreses para desempeñar el papel de Jesús. Este viernes será Rodolfo Flores, de 42 años, originario de Iguala, Guerrero, México y feligrés de la parroquia de San Pío V, el que representará el papel principal.

Flores vive en Cicero, pero asiste a Pilsen dos veces por semana para practicar su actuación. Algunos actores vienen desde el área del Aeropuerto Internacional O’Hare, contó la coordinadora.

Este viernes al amanecer saldrán de sus hogares para llegar a la iglesia a las 7 am., vestirse y prepararse una última vez. Pero, según Quintana, los actores están listos, dice que observó su último ensayo el martes y estaba asombrada.

“Están muy metidos en sus papeles”, contó Quintana. “Están muy emocionados”.

La coordinadora explicó que, para muchos participantes el Vía Crucis es una costumbre con mucho significado familiar.

“Empiezan desde pequeños y van creciendo en esta tradición año con año”, agregó Quintana. “Estoy muy orgullosa de que he visto a niños crecer aquí (en la tradición)”.

Es la razón por la que ella dice, ha participado en este evento primavera tras primavera.

“He visto a gente ir y venir y despedirse del Vía Crucis de Pilsen” comentó Quintana. “Yo pienso despedirme hasta que Dios me llame a estar con él”.

Los Vía Crucis:

Viernes, 14 de abril, 8:45 am.

El Vía Crucis en el centro de la ciudad

El movimiento laico, Communion and Liberation, dirigirá el Vía Crucis por las calles del centro de Chicago. La procesión silenciosa inicia a las 8:45 am., en Daley Plaza y terminará en Holy Name Cathedral, en las calles de State St. y Superior St., cerca del mediodía. Representarán cuatro estaciones entre canciones, meditación y lecturas del Evangelio.

Viernes, 14 de abril, 9 am.

El Vía Crucis en Pilsen

El Vía Crucis de Pilsen, comienza a las 9 am., en el sótano de Providencia de Dios, 717 W. 18th St., y continúa al oeste por 18th St., hasta el Parque Harrison (18th St. y Damen Ave.) El evento terminará en la parroquia San Adalberto, 1650 W. 17th St.

Viernes, 14 de abril, 9 am.

El Vía Crucis en La Villita

El Vía Crucis iniciará a las 9 am., en el parque La Villita, 27th St. y Whipple St. Habrá sacerdotes para confesiones.

Viernes, 14 de abril, 10:30 am.

Caminata por la paz

El cardenal Blase Cupich hizo una invitación a fieles, líderes cívicos, educativos y religiosos, para unirse en la Caminata por la Paz en el vecindario de Englewood el Viernes Santo. Empezará en St. Benedict, una iglesia afroamericana, en la esquina de 66th St. y Stewart Ave. Durante la caminata los participantes recordarán a los que han perdido sus vidas por la violencia.