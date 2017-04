Hay protección contra represalias por faltar al trabajo para ir a marchar

CHICAGO—Los empleados no sindicalizados que faltarán a sus trabajos para participar en las manifestaciones del 1 de mayo se pueden proteger ante la posibilidad de represalia por parte de su patrón con una simple carta, informaron grupos comunitarios y pro derechos laborales.

La carta sirve a ambos como una notificación al patrón de la acción que sus empleados planean realizar, y una prueba legal de una acción colectiva, explicó Martín Unzueta, director ejecutivo de Chicago Community and Workers’ Rights, que organiza y protege a los trabajadores en Chicago.

Siendo una acción colectiva, el faltar el trabajo ese día será protegido por la ley federal, dijo Unzueta.

“Si en algún momento el empleador decide violar la ley y despedir o amenazar a estos trabajadores, entonces en ese momento se puede poner una demanda contra el empleador”, agregó Unzueta.

Basta que dos empleados además de quien entrega la carta firmen el documento, para que se oficialice el aviso a la compañía basado en la Ley de Relaciones Laborales, dijo Chris Williams, abogado laboral del bufete Worker’s Law Office, quien trabajó en la carta. Sin embargo, siempre es mejor que más compañeros del trabajo firmen la petición para mejor protección, mencionó.

Conocido como el Día Internacional del Trabajador, el 1 de mayo es considerado uno de los días más importantes en que se celebran acciones a favor de los derechos de los trabajadores y los migrantes.

Una carta similar fue usada para la legendaria marcha del 2006, que congregó a unos 400,000 manifestantes en las calles del centro de Chicago según la Policía, o hasta 700,000 según dijeron los organizadores al Chicago Sun-Times. Esa marcha también causó una ausencia de entre 10 y 33 por ciento de los estudiantes en varios escuelas en comunidades hispanas, reportó CNN.

Con el clima político actual, los organizadores esperan que esta marcha sea tan grande como la de 2006. “Los ataques de la administración (del presidente Donald) Trump en contra de nuestra comunidad han sido constantes y están elevándose en tono cada vez más, entonces necesitamos tener algún tipo de respuesta política, y esta es la forma de hacerlo”, añadió Unzueta.

El temor de faltar el trabajo para participar en este tipo de acciones no es nada nuevo en la comunidad inmigrante. Hace apenas dos meses, se difundió en redes sociales una carta que fue entregada a los empleados de una sucursal del supermercado Pete’s Fresh Market, en ella se les advirtió que enfrentarían una suspensión de siete días si faltaban para participar en las acciones de Un Día Sin Inmigrantes, el 16 de Febrero.

Después de “aprender más sobre el evento”, la cadena anunció en su página de Facebook que cerraría la ubicación donde el aviso fue emitido y cuatro más de sus 12 ubicaciones, y permitiría que cualquier otro empleado que quería participar podía hacerlo sin consecuencia alguna.

“Cuando un empleador sabe que gran parte de su plantilla intenta participar…es menos probable que intente tomar medidas contra los trabajadores”, informaron documentos distribuidos por las organizaciones presentes en una conferencia de prensa el lunes para hablar de la importancia de la carta, entre ellos Chicago Community and Workers Rights, Centro de Trabajadores Unidos, Domestic Worker and Day Labor Center of Chicago, Chicago Workers Collaborative, Raise the Floor Alliance, y Enlace Chicago.

El empleado debe imprimir la petición, llenarla y entregarla al patrón antes del día de la marcha. También debe mandar una copia a 1mayo2017@gmail.com, correo de la coalición de más de 60 organizaciones comunitarias, centros de trabajadores y sindicatos que lideran las acciones ese día.

Esos grupos se comprometieron a protestar contra cualquier patrón que tome represalia contra sus trabajadores por participar, según declararon.

La acción comenzará con un mitin en Union Park, cerca de la intersección de Ashland Ave. y Lake St., a las 1 pm. De allí marcharán al centro, para reunirse alrededor de las 4 pm., en Daley Plaza, 50 W Washington St.

Descargue la petición en: chimayday.com. Cualquier trabajador sindicalizado que quiera participar, debe hablar con su representante sindical.