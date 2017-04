Antes de matar a sus hijos una madre escribió que los amaba

Fotos los niños Ezequiel y Ariana García en un estante, en el cuarto donde se encontraron sus cuerpos. (Cortesía del Departamento de Policía de Lake in the Hills)

LAKE IN THE HILLS – Desilusionada después del fracaso de una relación, Carla López Mejía sedó y estranguló a sus dos hijos y luego se ahorcó en su hogar en Lake in the Hills, dejó una nota en la que explicó “viví 27 dolorosos años y no quiero lo mismo para ellos”.

Esa es la trágica imagen que emerge de la investigación policial del asesinato-suicidio que sacudió a ese poblado del Condado de McHenry. El archivo del caso, obtenido por el Chicago Tribune a través de una solicitud de registros públicos, habla de una mujer con problemas de salud mental por largo tiempo que culminaron en un desenlace y violento.

La tarde del 10 de enero, un vecino llamó a la Policía después de que un amigo de Ezequiel García, de 11 años, fue a la casa y a través de una ventana vio un cuerpo colgando del barandal de la escalera.

Se trataba de López-Mejía, de 27 años, madre de los dos niños, quien trabajaba en servicio al cliente en un banco en Elgin.

La Policía descubrió los cuerpos de Ezequiel y su hermana, Ariana García, de 8 años, acostados en una cama en la recamara principal, con peluches debajo de sus brazos, y el perro de la familia cuidando los cuerpos.

El forense del Condado de McHenry, Anne Majewski determinó que los tres tenían dosis no fatales de un sedante en sus sistemas. Ezequiel y Ariana fueron estrangulados a muerte, según determinó Majewski, mientras que López-Mejía murió ahorcada.

En una nota escrita que se encontró en la cocina, López-Mejía escribió: “Cuando la gente juzgue, sólo sepan que yo amaba a mis hijos más que cualquiera otra cosa en (el) mundo”.