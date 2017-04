‘Queremos justicia, si es que en México la hay’

CHICAGO — Para Reyna y Artemio Soriano, una foto borrosa, de origen desconocido, cuenta la historia de una supuesta injusticia que el gobierno mexicano mantiene encubierta hasta la fecha.

En primer plano, su sobrino Hugo Alberto Ramírez está tirado boca abajo en el camellón de una calle de Veracruz, México, muerto. En el fondo, una camioneta de la Policía Naval, un hombre vestido de militar con un rifle que tiene a otra persona en cuclillas frente a él. Según Reyna y Artemio, es otro de los cuatro sobrinos que perdieron ese día, Jaciel Ramírez, de 17 años. Reyna y Artemio cuentan que el 5 de enero, sus sobrinos Hugo, Jaciel, Levi y Rafael Armando Ramírez salieron del hotel donde se hospedaban con sus esposas y familiares para celebrar el año nuevo, para cargar gasolina.

Era un día tenso para andar afuera. Seguían las protestas y los saqueos por el alza al precio de la gasolina conocido como el ‘gasolinazo’, y los hombres planeaban buscar una ruta libre de bloqueos para llevar a sus familias de regreso a sus casas en Huajuapan de León, Oaxaca, más tarde esa noche.

Alrededor de las 6 pm, después de no escuchar de los hombres durante dos horas, la familia cuenta que vio la foto en redes sociales.

Carolina Ramírez, madre de Hugo, Jaciel y Levi, corrió a la escena pero los oficiales no le permitieron acercarse a Hugo, su hijo muerto, contaron los Soriano. Jaciel, Levi y Armando ya no estaban, y un amigo que andaba con ellos, Uriel Ortega Jaca, fue hallado muerto a dos cuadras de la gasolinera.

La camioneta Cadillac Escalade que manejaban tampoco estuvo en la escena. Según contaron testigos a Carolina Ramírez, la Marina se había llevado la camioneta y también a sus hijos.

Hasta la fecha ninguno de los tres desaparecidos ha sido localizado. Mientras los hermanos de Reyna Soriano, Carolina y Miguel (padre de Armando) continúan con la búsqueda en México. Reyna y Artemio, su esposo, esperan conseguir nuevo apoyo del Consulado General de México y el gobierno estadounidense desde Chicago, donde han vivido durante más de 20 años.

“Hay muchas líneas de investigación pero no hay resultados”, indicó Soriano. “Estamos seguros de que la Marina, que es el gobierno, saben algo, esconden algo o han de saber dónde están”.

El 2 de marzo, Miguel Ángel Yunes, el gobernador de Veracruz, aseguró a los medios que no es así.

“Estoy absolutamente seguro de que ni en este tema, ni en ningún otro, la Marina tiene alguna participación”, dijo Yunes después de una conversación con el Fiscal General del estado, quien inició la investigación.

Pero la investigación de la familia en las semanas antes de esa declaración ,indicaba el opuesto, explicaron los Soriano.

Primero, fue la foto. Después, los resultados forenses, que contribuyeron a la desconfianza.

Hugo y Uriel murieron por impactos de bala en la cabeza, dijo Soriano con base en las autopsias. Hugo se presentó con una fractura de cráneo en la parte posterior de la cabeza, consecuente con un golpe por una arma u otro objeto, y una herida de bala, en el mismo lugar, estilo ejecución

“Quien dispara así son los Marinos, ellos están entrenados para disparar así”, agregó Soriano, y los calibres de las balas —.45 y .223— no son comunes entre la Policía municipal, sino entre las Fuerzas Armadas, de acuerdo con el Ministerio Público, que revisó el caso.

El 22 de enero, 17 días después del ataque, la familia recibió noticias de que la camioneta apareció en un corralón controlado por la Policía Naval, donde supuestamente llevaba desde el 14 de enero, antes que la familia fue por primera vez a ese lote para buscarla.

Cuando fue recuperada, Artemio Soriano dijo que la camioneta no tenía huella ninguna. “Le borraron todo”, dijo.

Una investigación posterior de la Fiscalía General de Veracruz encontró que fue introducida al corralón bajo documentación falsa: El agente cuyo nombre apareció en la infracción creada cuando el auto supuestamente fue encontrado confirmó en declaraciones ministeriales citados por Animal Político que no estaba de turno en ese momento, que desconocía la camioneta, y que la firma no fue suya.

La camioneta ni siquiera estuvo en la zona donde supuestamente fue encontrada, según reportó el Ministerio Público, después de hablar con los residentes.

Pero de su pasaje desde la gasolinera, donde las fotos comprueban que estuvo bajo supervisión de los oficiales de la Policía Naval que respondieron para acordonar el área, hasta aparecer en el corralón varios días después, nada está seguro: Desafortunadamente, la familia fue informada, las cámaras de vigilancia de la gasolinera no funcionaron ni el 5 ni el 6 de enero.

Mucho más importante, se pregunta todavía por la ubicación de Levi, Jaciel y Armando, los tres desaparecidos, uno de los cuales (Jaciel) aparece en cuclillas en la foto, claramente bajo la supervisión de la Policía Naval.

Ante el rechazo categórico de la Marina para reconocer su responsabilidad en el caso, la familia sobrevive de rumores.

“Debe haber gente que sabe pero que por represalias no quiere hablar”, consideró Soriano.

Testigos en la escena de la desaparición dijeron que fueron los agentes de la Marina quienes levantaron a Jaciel, Levi y Armando, pero ninguno ha salido públicamente.

“La gente en Veracruz tiene miedo, no nos quieren decir qué pasó, lo único que he podido saber es que los tiraron al suelo y les dispararon en la cabeza, pero de mis otros hijos (Levi y Jaciel) y mi sobrino (Armando) no sabemos para dónde se los llevaron”, dijo Carolina Ramírez a Proceso.

La familia recibió una pista de un oficial de la Marina quien dijo haber visto a los muchachos, pero se negó a dar más información por temor a ser identificado.

Ha recibida también información anónima que implica a un marino activo en el secuestro, pero no lo han podido localizar por falta de cooperación de la Secretaría de Marina, alegó la familia en la revista Proceso.

A cuatro meses de lo ocurrido, Artemio Soriano afirma que lo peor es “la angustia de que no sabemos” dónde están los jóvenes.

“Confiamos en que están vivos todavía”, prometió. “Hasta no ver algo que diga que no están vivos, entonces vamos a creer”.

Sin embargo, en México, los padres de Jaciel, Levi y Armando ya piden públicamente el regreso de los cuerpos “como estén”, y se han comprometido a no perseguir la investigación judicial si sus hijos son devueltos.

Para mantener la presión sobre el gobierno, el trabajo de organizaciones independientes en México como I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) es importante, reportó Proceso.

Pero las probabilidades no están a favor de la familia Ramírez.

Entre los 59 países que monitoreó el Índice Global de Impunidad en 2015, sólo las Filipinas tuvo una tasa más alta de impunidad que México, un país donde “menos del 1% de los delitos” son castigados, y más de 27,000 personas llevan desaparecidas actualmente, según con Reuters.

“Allá la justicia la compras con dinero”, dijo Soriano. “La justicia está corrompida. Este nuevo gobierno y este presidente que tenemos ahorita en México, encubren muchas injusticias”.

La familia Soriano ya consiguió el apoyo de activistas como Elvira Arellano, quien les ayudará para formular una carta demandando solucionar el caso, la cual, dijeron, será firmada por organizaciones y activistas, y entregada al Consulado General de México en Chicago para que la hagan llegar al gobierno mexicano, comentó Arellano.

También esperan llevar el caso a la atención de las autoridades estadounidenses. “Es bueno que se sepa lo que es la realidad ahora en México”, dijo Soriano. “Así como esto nos pasa a nosotros, también le ocurre a otra gente allá”.

Human Rights Watch, que vigila por los derechos humanos alrededor del mundo, ha encontrado repetidamente la participación en las desapariciones por parte de miembros de la policía mexicana.

De 250 casos de desapariciones forzadas que revisó el grupo entre 2006 y 2012, las fuerzas de seguridad resultaron implicadas en por lo menos 149, reportó CNN.

Los Soriano, entanto, descartan que algún otro grupo se el responsable por la desaparición de sus sobrinos.

“No eran personas que andaban en algo malo”, dijo, rechazando los reportes mediáticos que llamaron a los muchachos “presuntos saqueadores” después del incidente. Hugo y Armando trabajaban en una carnicería de la familia, y Levi trabajaba una pipa de agua, mientras Jaciel estudiaba. “Eran gente normal”, dijo Artemio. “Fueron de vacaciones”.

Hugo Alberto, el sobrino que fue asesinado, deja sin padre a dos niñas y un niño.

Levi, no de los desaparecidos, tiene dos hijos, igual que Armando, otro desaparecido.

Jaciel, el muchacho de 17 años quien se ve en cuclillas en la foto, es diabético. Si sigue vivo, su familia dice que teme por su salud ante una falta de medicamento.

Para los Soriano, el futuro es incierto. “Somos pocos los familiares que estamos aquí”, en Estados Unidos, dijeron. Pero están listos para luchar hasta que el gobierno Mexicano responda.

“Queremos justicia, si es que en México la hay”, señaló Artemio Soriano. “¿Qué más evidencia quieren?”.