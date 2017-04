Iglesias se reunen para comprender mejor al inmigrante

SCHAUMBURG – La activista Elvira Arellano pasó 12 meses refugiada en la Iglesia Metodista Unida San Adalberto, en Humboldt Park, después de desobedecer una orden de las autoridades de Inmigración para salir del país, en agosto de 2006. Un año después, al salir de la iglesia santuario fue arrestada y deportada a México en cuestión de horas.

Arellano —quien vivió varios años en México con su hijo, ciudadano estadounidense hasta que regresó a Estados Unidos en 2014 en busca de asilo— contó su historia a un grupo de aproximadamente 120 personas en Our Saviour’s United Methodist Church en Schaumburg, Ill.

También otras familias inmigrantes contaron sus experiencias a los miembros de esas iglesias.

“Lo que fue muy importante, conmovedor y desafiante fue escuchar las historia reales de la gente enfrentando esos momento difícil”, comentó Fabiola Grandon-Mayer de Hispanic/Latinx Ministry Team, una de los organizadores del evento Who is My Neighbor: A Gathering on Immigration.

El grupo que representa a varios ministerios metodistas de la Conferencia del Norte de Illinois se reunió el sábado para recibir a inmigrantes y escuchar sus testimonios respecto a su situación migratoria y las dificultades que enfrentan en Estados Unidos al ser indocumentados o al pertenecer a familias de estatus mixto. La meta fue aprender de ellos y sobre el tema, se informó.

Hubo varios talleres y discusiones sobre la relación entre iglesia e inmigración y las formas en que la comunidad puede apoyar a los inmigrantes, ya sea con asesoría, servicios directos o apoyando el movimiento santuario.

“Podemos estar involucrados en una de esas áreas”, comentó Grandon-Mayer.

Al final de la actividad, las iglesias discutieron la posibilidad de ofrecer santuario en sus iglesias, así como las posibles consecuencias. Abordaron cuestiones legales como posibles violaciones al seguro de la propiedad o las maneras en las que los agentes federales podrían entrar.

Arellano explicó que en su caso, nunca enfrentó ninguno de esos problemas durante su año refugiada en el santuario.

Steven Strauss, miembro de la First United Methodist Church, de Elmhurst, y agente de seguros recomendó que las iglesias trabajen con sus proveedores de seguro para modificar el lenguaje de sus pólizas para que los inmigrantes puedan buscar refugio en sus edificios.

El movimiento de iglesias santuarios comenzó durante los años 80, cuando varias iglesias protegieron a refugiados que huyeron de las guerras civiles en Centroamérica. El caso de Arellano recibió atención nacional y desde entonces otros inmigrantes indocumentados han ingresado a sitios religiosos para protegerse contra una posible deportación por parte de las autoridades de Inmigración.

Las iglesias y otras localidades religiosas son considerados sitios sensibles, en donde Inmigración ha dicho que no entrarán; pero desde que asumió Donald Trump la Presidencia y ante su retórica antiinmigrante, hay temor que ningún lugar realmente sea seguro. No obstante, hay cerca de 800 iglesias en EEUU que ofrecen santuario, comentó el reverendo Noel Anderson de Church World Service a CNN, en febrero.

La semana pasada, Time declaró que Jeanette Vizguerra, una madre indocumentada que está refugiada en un santuario en una iglesia en Denver, era una de las 100 personas más influyentes en el mundo. El artículo dijo que “ella derramó sangre, sudor y lágrimas para salir adelante con una empresa, como parte de su lucha para darle a sus hijos mejores oportunidades que las que ella tuvo. Esto no es un crimen. Es el Sueño Americano”, mencionó la publicación.

Una de las asistente al evento del sábado hizo eco de ello.

“Pienso que nuestra iglesia debe estar abierta para la gente necesitada porque somos personas de buena fé”, indicó. “Personas que cumplimos el mandato de Dios con nuestro prójimo. Entonces, pienso que las puertas no las podemos cerrar a esta gente. No solo tenemos que abrir el corazón, también las puertas de ser necesario”.