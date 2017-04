Médicos luchan por no volverse insensibles a la violencia de Chicago

La doctora Catherine Humikowski, dirige la unidad de cuidados intensivos del University of Chicago Medicine Comer Children's Hospital, dice que es difícil ver la mirada de sus pacientes. (KIICHIRO SATO/AP)

CHICAGO — Inundados de heridos de bala, médicos y enfermeras de Chicago enfrentan “fatiga a la compasión”.

La sala de traumatología del Hospital Northwestern Memorial estaba llena, y la cirujana traumatóloga Mamta Swaroop necesitaba desesperadamente una habitación privada.

No pudo encontrar una. Así que recurrió a un área cerrada solamente con una cortina y llamó a la madre de un jovencito que había llegado de emergencia poco antes. Algunos pacientes charlaban al otro lado de la cortina. Swaroop sabía que esta no era la forma ideal de darle la noticia, pero en un hospital bregando con una inundación de heridos de bala, no había otras opciones.

Delicadamente, con el pesar de alguien que ha tenido docenas de estas conversaciones, Swaroop le dijo a la madre que su hijo había muerto. Lo que siguió, contó, fue un grito. Uno que perfora tus huesos y nunca te abandona.

“Ella cayó sobre mi pecho y lloraba, lloraba y gritaba”, contó Swaroop. “Salí y miré a mi alrededor, los pacientes y enfermeras agachaban sus cabeza y se secaban las lágrimas. Podías oír los gritos por todo el pasillo”.

Los meses más violentos

Los pasados 14 meses han sido los más violentos en casi dos décadas; más de 4,300 personas fueron baleadas en 2016, y más de 760 fueron asesinadas, de acuerdo con el Chicago Tribune. En lo que va del año, al menos 915 personas han recibido un disparo, y hasta mediados de abril, 166 habían muerto.

Los enfermeros y médicos en las unidades de traumatología de Chicago dicen que sienten esa violencia en sus almas. Día tras día, trabajan turnos de 12 horas sin recursos suficientes para tratar a todas las víctimas de tiroteos. Cuando salen de trabajar, no es la sangre ni los cuerpos desfigurados lo que les atormenta, dicen. Es atestiguar la desesperación. Un niño que sufre una herida cerebral que le cambiará la vida para siempre o una madre que pierde a su primogénito.

Con el tiempo, algunos profesionales de cuidados intensivos se adormecen. Los investigadores le llaman a eso una condición de fatiga de compasión: una mezcla de agotamiento y estrés traumático. Los médicos y enfermeras dicen que no han perdido la compasión, pero algunos indican que han estado en situaciones en las que tratan de aislar sus emociones en un intento de distanciarse de la pena que presencian cada día.

Tal vez eso es porque los profesionales de cuidados intensivos temen no poder hacer lo suficiente para salvar a sus pacientes, dicen los investigadores, o porque los pacientes que ayudan son enviados de regreso a los vecindarios violentos de donde proceden.

“Es devastador ver eso una y otra vez, perder la esperanza y preguntarte: ‘¿Cuándo va a parar?’ Y no importa lo duro que trabajes y lo bueno que seas haciendo tu trabajo, (los heridos de bala) simplemente siguen entrando por la puerta”, comentó Kate Sheppard, profesora clínica asociada en University of Arizona College of Nursing, que estudia la fatiga a la compasión.

Algunos de los médicos y enfermeros entrevistados por el Chicago Tribune dijeron que la fatiga emocional y el estrés traumático son difícil de abordar, no solo en el lugar de trabajo sino en casa con los familiares. Embotellan sus experiencias al llegar al hogar. Sus historias podrían resultar fuera de lugar a sus seres queridos, dicen, o ellos les pueden hacer preguntas que podrían no querer contestar.

Algunos se automedican, por ejemplo con alcohol. Otros sufren de trastornos de ansiedad y depresión. El mayor problema para los médicos y enfermeros especializados en traumatología, según investigadores, es el desgaste.

Los enfermeros que trabajan en cuidados intensivos tuvieron una tasa de rotación laboral —traslados a otras secciones de cuidado a pacientes— de aproximadamente 17% durante 2015-2016. Un 19% de los que trabajaban en servicios emergencias buscaron otros empleos durante ese periodo, de acuerdo con un reporte publicado por el Instituto de Retención de NSI Nursing Solutions, en 2017.

Aunque los investigadores han escrito sobre la condición de la fatiga a la compasión en el campo del cuidado médico por años, el término puede ser engañoso, coinciden los profesionales de cuidados y los investigadores.

“No hay una enfermera que haya conocido en 35 años que haya perdido la compasión”, dijo Sheppard. “Pero están emocionalmente saturados de dolor, no pueden darse el lujo de preocuparse emocionalmente”.

La mirada

Muchos médicos dicen que aceptan el estrés de sus trabajos, creyendo que vale la pena si pueden hacer una diferencia en sus comunidades. Pero con el aumento de la violencia armada, esa noción ha comenzado a disolverse. Los médicos han dejado de creer que su trabajo hace una diferencia, y el estrés de sus puestos de trabajo se vuelve más agotador, dijeron.

Especialmente en el caso de los pediatras.

Cuando un niño ingresa a la unidad de cuidados intensivos del Comer Children’s Hospital, el único centro de trauma pediátrico Nivel 1 en el sur de Chicago, es más fácil emocionalmente tratarlo si está gravemente herido, comenta la doctora Catherine Humikowski, porque las heridas lo mantienen en coma inducido médicamente.

“¿Suena mal, verdad ?”, pregunta Humikowski, de 40 años. Es porque “si está en coma, no tengo que presenciar su mirada”.

La mirada, dice la Doctora, es algo que cada médico o enfermera de traumatología comprende. Es la conmoción visible de un niño que tiene una lesión grave pero no está conectado a un respirador, está despierto y puede ver los cables a los que está conectado y a los extraños que salen y entran en la habitación. El niño sufre pero no lucha ni se queja, agregó. Sólo está ahí en silencio, sin ninguna emoción en el rostro.

Los niños con heridas de bala, están en tal estado de shock que no hacen ningún sonido cuando se le inyecta en la intravenosa, es insoportable, comentó Humikowski.

El hospital atendió a 298 niños heridos en 2016, 53 tenían heridas de bala, frente a 46 en 2015. Con estos números, los signos de fatiga a la compasión entre el personal del hospital pueden salir a flote. Por ejemplo, cuando los niños pequeños mueren, el personal del hospital se siente empático, dijo Humikowski. -¿Cómo pudo pasar esto a un inocente niño?, se preguntan.

Sin embargo, el personal puede ser más severo con los adolescentes, una señal del agotamiento que sufren tras años de tratar a víctimas de bala. Asumirán que los adolescentes podrían haberse involucrado en actividades de pandillas o que quizá se pusieron en una situación con riesgo de ser baleados. Las razones por las que un adolescente fue baleado, sin embargo, no deben importar al personal médico, dijo Humikowski.

“Muchos adolescentes reciben un tiro mientras están en el lugar equivocado o en el momento equivocado, caminando a casa desde la escuela o jugando en el porche de sus abuelos”, comentó. “Perder la compasión y juzgar es lo peor que he visto, perdimos la habilidad de verlos como niños que están heridos y están sufriendo”.

Humikowski compartió que en los meses recientes empezó a comportarse cortante con su esposo, en casa, después del trabajo.

“’Cuéntame, ¿cómo fue tu día?’, me decía, ‘no puedo’, le respondí”, contó la Doctora. “No puedes hablar de lo que haces 80 horas a la semana, menos hablarlo en casa, porque te aflige demasiado”, agregó.

El nuevo ‘normal’

Una mañana de febrero, en el hospital Comer, una médico residente nueva detuvo a Humikowski en el pasillo. Estaba radiante, en su primer día en el trabajo.

“Así es como uno empieza una carrera en cuidados intensivos”, comentó Humikowski, contó que cuando la residente se fue “sonrió emocionada, así es como empezamos todos ¿verdad? queremos ayudar a los niños enfermos”.

Menos de una semana antes de esa conversación, devastadores derramamientos de sangre habían sacudido la ciudad. El 14 de febrero, dos infantes, entre ellos un niño de 2 años, murieron por heridas de bala mientras otra menor se aferraba a la vida.

La niña de quinto grado Takiya Holmes nunca recuperó el conocimiento después de recibir un disparo en la cabeza por una bala perdida, mientras estaba sentada en un automóvil estacionado con su familia en el vecindario de Parkway Gardens. La madre de Takiya, Naikeeia Williams, le dijo a todos que se agacharan cuando oyeron disparos. Cuando su madre preguntó si todos estaba bien, sólo Takiya de 11 años no respondió.

Takiya fue ingresada en el Comer, y su familia pasó dos días de agonía en el hospital mientras la mantenían con vida artificial. Murió el 14 de febrero en el hospital. La tercera víctima, Kanari Gentry-Bowers, de 12 años, murió el 15 de febrero.

Humikowski, quien dirige la unidad de cuidados intensivos, dijo que respondió a la tragedia con tristeza pero sin sorpresa. Esperando que no suene insensible, dijo que la realidad es que los trabajadores de trauma están “acostumbrados”. Ella relaciona el sentimiento con el de la aparentemente gradual insensibilidad a los tiroteos masivos.

“En cierto nivel, ¿estamos menos impresionados porque lo hemos visto más?” se pregunta. “Esto eso es lo que asusta, que nos acostumbramos a ello y se convierte en lo nuevo normal.

“Y eso es lo que he sentido que está pasando conmigo en mi tiempo aquí en la unidad de cuidados intensivos”, dijo.

Es en parte por eso que, después de ocho años de práctica en el Comer, la Doctora tomará un año sabático este verano. Quiere pasar tiempo con su hija de 3 años y regresar a su trabajo con la misma energía que tenía cuando empezó en el cuidado crítico; una energía necesaria para enfrentar la epidemia de violencia con armas de fuego, dijo.

Se involucran en la comunidad

Lo que alimenta el agotamiento y la fatiga a la compasión, dicen los investigadores, es la tendencia de los médicos y enfermeras a involucrarse en el cuidado de los demás y, como resultado, se olvidan de cuidarse a sí mismos.

“No puedo tomar un descanso en este momento porque mi paciente me necesita”. Mi paciente podría morir. Estas son las cosas que Sheppard, profesor de Arizona, escucha todo el tiempo. Los cuidadores no pueden borrar fácilmente los límites entre su trabajo y su vida personal, comprometiendo su bienestar. A veces se reprochan por no hacer lo suficiente para evitar algo que estaba fuera de su control, añadió Sheppard.

La forma más saludable para que el personal médico continúe su trabajo es desconectarse después que salen de trabajar.

Tifuh Amba, una ex enfermera de traumatología de 41 años, que ahora trabaja como enfermera de cuidados intensivos en el Centro Médico de la Universidad de Chicago, dijo que todavía está atormentada por el pesar de trabajar con víctimas de violencia con armas. Como enfermera que vive en South Shore, se siente especialmente sensible al tema.

Sus frustraciones por la violencia con armas le impulsaron a ir a la comunidad y tratar de generar un cambio. Ella es miembro del capítulo de Chicago de la Asociación Nacional de Enfermeras Negras, un grupo de trabajadores de salud que educa a las personas sobre las disparidades de salud en la comunidad y anima a la gente a ver la violencia armada como una enfermedad que se puede tratar.

Swaroop, de 39 años, quien ha sido cirujana en la unidad de traumatología del hospital Northwestern durante siete años, dice que no ha experimentado fatiga a la compasión. Siente dolor y más dolor. Los lamentos de las madres permanecen con ella durante años, haciendo imposible perder la compasión, indicó.

La cirujana contó que la forma más inmediata de hacerle frente al dolor y la pérdida de vidas a menudo es con un tazón de helado. Pero en marzo de 2015, encontró una manera más productiva de superar esa tristeza. Tomó su conocimiento médico y decidió utilizarlo para contribuir a cambiar la comunidad y posiblemente reducir el número de homicidios.

En enero, comenzó el Curso de Respuesta a los Traumatismos, en el sur de Chicago, donde enseña a los residentes cómo detener el sangrado de las víctimas de armas de fuego o apuñalamiento, manteniendo su propia seguridad en situaciones peligrosas. Ella ha enseñado tres cursos hasta ahora y ha entrenado a más de 52 personas que ahora pueden servir como espectadores activos.

Swaroop dijo que sabe que no puede cambiar la socioeconomía de los vecindarios de alta criminalidad de Chicago. Lo que puede hacer, dijo, es intentar controlar el número de personas declaradas muertas a su llegada.

Ese es su trabajo, dijo. Salvar vidas. Para asegurarse de que nadie, independientemente de si son “buenos o malos”, se desangre y muera.

“Si usted ve un problema, debe hacer algo para remediarlo, ser el cambio,” dijo Swaroop. Todos “deberían intentar hacer algo que esté en sus manos”.

— Por Marwa Eltagouri, Chicago Tribune