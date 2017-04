La ambigua línea de cooperación entre policías e Inmigración

Rosa María González agota recursos para que sus hijos no sean deportados. LAURA RODRÍGUEZ/HOY

CHICAGO – Rosa María González estaba en el trabajo el miércoles de la semana pasada cuando le avisaron que dos de sus hijos fueron arrestados en su hogar de East Moline, por autoridades del condado de Rock Island, Illinois. Inmediatamente salió del trabajo y dice que cuando llegó a su hogar, sus hijos ya estaban bajo custodia del departamento del alguacil, ambos acusados de agresión doméstica. Pelearon entre sí en su casa y alguien llamó a la Policía. Ahora, los dos enfrentan la posibilidad de ser deportados, contó la madre.

Jonathan Adrián Canales González, de 18 años, está en custodia de Inmigración, y Luís Andrés Canales González, de 19, en custodia de autoridades locales para responder a cargos relacionados a posesión de drogas, y no relacionados a su estatus migratorio, indican documentos legales.

Inmigración interpuso una orden de retención para ambos, informaron las autoridades.

Los hermanos fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños, como indocumentados. Crecieron en este país y no tienen ningún familiar ni amigo en su país natal, México, agregó la madre.

“No quiero irme a México” le dijo Jonathan a su madre por teléfono. “Tengo miedo. Yo no conozco a nadie”, relató la mujer desde el Consulado General de México en Chicago a donde acudió en busca de ayuda legal.

Comunidad atemorizada

El miedo a la la deportación ha paralizado a muchos inmigrantes en estos momentos de incertidumbre migratoria, dicen expertos. Y el temor de que los detenga alguna Policía y luego terminen en manos del Departamento de Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE) incrementa su nivel de angustia, al grado de no querer salir de sus casas.

Ante esa posibilidad, funcionarios electos, activistas y comunidad se han dado a la tarea de impulsar medidas que limiten la cooperación entre los cuerpos policiacos y las autoridades migratorias. Chicago y algunos condados como el de Cook han aprobado resoluciones que los identifica como santuarios de inmigrantes. El Senado de Illinois votará antes de que concluya mayo, sobre la propuesta TRUST, una medida que lo convertiría en estado santuario.

Un “regalo” para los criminales

Mientras esto ocurre, el presidente Donald Trump, califica como “ridículo” el bloqueo de un juez a su orden ejecutiva destinada a negar fondos a las “ciudades santuario”, aquellas que no colaboran con las autoridades federales para deportar a inmigrantes.

El fallo del martes contra la orden de Trump provino del juez William Orrick de la corte del distrito norte de California, en San Francisco, y el presidente cree que tanto esa decisión como la del tribunal de apelaciones que bloqueó su veto a refugiados y ciudadanos de países de mayoría musulmana son “ridículas”.

“¡Nos vemos en la Corte Suprema!”, anticipó Trump en una serie de mensajes publicados en su cuenta personal de Twitter en respuesta al fallo sobre las “ciudades santuario”.

Según la Casa Blanca, el bloqueo a la orden de Trump supone un “regalo” para las bandas criminales y los cárteles de la droga.

El fallo afecta a las cerca de 200 entidades locales conocidas como “ciudades santuario” que protegen de la deportación a los inmigrantes y entre las que se incluyen Los Ángeles, Chicago y Nueva York.

No obstante, no hay nada definido que prohíba esa cooperación.

Varios estados y ciudades a través del país están contemplando su obligación de colaborar con agentes federales.

Contra ciudades santuario

El jueves Texas aprobó un polémico proyecto de ley que busca penalizar a los gobiernos locales y a las universidades que decidan no cumplir las leyes migratorias federales para favorecer a los inmigrantes indocumentados.

Además, esa misma cámara también dio luz verde a una enmienda que permitirá cuestionar el estatus migratorio de las personas detenidas.

La medida contra “ciudades santuario”, que podría acarrear penas de cárcel para los sheriffs texanos que estén al cargo de las oficinas que no cooperen con ICE era una de las prioridades en la presente sesión legislativa estatal del gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott.

Illinois la cara opuesta de Texas

En estos momentos el Senado de Illinois está considerando el proyecto de ley TRUST, del patrocinado por presidente del Senado, John Cullerton, para limitar la cooperación entre departamentos policiales con ICE.

“El objetivo del proyecto de ley es recobrar la confianza entre comunidades inmigrantes y agencias locales del cumplimiento de la ley”, comentó Antonio Rosas-Landa, portavoz del Senado.

El miedo a la deportación puede disuadir los indocumentados a denunciar crímenes. Pero, si los departamentos locales negaron colaborar con agentes federales, la comunidad indocumentada se sentirá más cómoda de cooperar con la Policía en situaciones necesarias, agregó.

El proyecto pasó por el Comité Ejecutivo del Senado de Illinois el 6 de abril, y se espera que sea votado en el Senado antes del fin de la sesión, el 31 de mayo. Antes de eso, los patrocinadores todavía necesitan convencer a algunos adversarios, se informó. La medida ha recibido comentarios a favor y en contra de oficiales de la ley.

En casos como el de Jonathan y Luís Canales González

“Ciertamente yo no estoy aquí para deportar a nadie, como tampoco nadie de la oficina del Alguacil”, comentó Gerald Bustos, jefe del Alguacil del condado de Rock Island, quienes arrestaron a los hermanos Canales González.

El oficial comentó que sus abuelos emigraron de México sin documentos hace casi 90 años, y dijo que él tiene mucha empatía por los inmigrantes indocumentados; agregó que su departamento no tiene ningún acuerdo con Inmigración y dijo que no realizan incursiones ni comparten información, ni recursos con agentes federales.

Sin embargo, explicó que, ante todo, tiene una obligación de cumplir la ley.

“Yo sigo la ley porque necesito seguirla” indicó Bustos.

En casos como el de Jonathan y Luis Canales González, cuando se ha cometido un crimen, las obligaciones y expectativas de policiales locales son complejas. Ambos hermanos habían tenido interacciones con la policía en el pasado, y eso, además de su estatus migratorio puso en alerta de oficiales del cumplimiento de la ley, dicen las autoridades.

Bustos, mencionó que asume que Inmigración fue a recoger a los hermanos “interpusieron una orden de retención federal… puedo asegurar que la orden de deportación no vino de nosotros”.

No obstante, la madre indaga por recursos legales en su lucha para que sean liberados, buscó ayuda en el Consulado y esa representación del gobierno mexicano al cierre de esta edición no había respondido sí prestarán asistencia o no.

Ante los ojos, de la señora Lozano, sus hijos son buenos muchachos.

“Cometen errores como cualquier muchacho”.