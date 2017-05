Feligreses consagran equipo de ‘respuesta inmediata’ a la Migra, en Pilsen

CHICAGO— No son caras nuevas las de los activistas que formaron el nuevo equipo de ‘respuesta inmediata’ para enfrentar cualquier incursión de Inmigración en el barrio de Pilsen. Son pioneros del activismo en el barrio mexicoamericano quienes desde hace décadas se han organizado para defender y abogar por los residentes.

Activistas como Mary Gonzáles, organizadora comunitaria quien encabezó la lucha para construir la secundaria Benito Juárez para los jóvenes latinos del barrio, hace más de 40 años, o Rosalva Ruiz, por muchos años presidenta de la Federación Zacatecana de Chicago.

La lucha para proteger a la población indocumentada es fundamental en Pilsen, dicen, pero temen que lo que se avecina será peor, por eso iniciaron una estrategia innovativa para abordarla.

Bajo el nombre Compassion Volunteers, su grupo de voluntarios de tres iglesias católicas están en el proceso de establecer una línea de emergencia, donde cualquier residente de su barrio puede llamarle en caso de que autoridades de Inmigración estén al acecho, tocando sus puertas o rondando sus calles, explicaron.

La idea es que el equipo de voluntarios llegue a la escena cuando se sospeche que el Buró de Vigilancia de Inmigración y Aduanas (ICE) está presente. Ellos tratarán de verificar por qué están allí y asesorarán a la familia afectada, explicó Rita Aguilar, presidenta del concilio parroquial de la iglesia St. Pablo, quien coordina el esfuerzo.

“Estamos tratando de ser proactivos, porque nuestra comunidad tiende a ser reactiva”, dijo. “No lo hemos visto hasta ahora en Pilsen, pero queremos estar listos por si surge alguna situación (con Inmigración)”.

Las respuestas a la presencia de ICE en su barrio podría incluir llevar manifestantes o fuentes mediáticas a la escena de los hechos, y difundir video y fotos de los agentes en Internet, mencionó Aguilar.

Además, el grupo desarrollará talleres informativos para que la comunidad conozca sus derechos, a la par con la organización comunitaria Proyecto Resurrección y el Consulado mexicano.

Por el momento, el grupo está compilando una lista de ciudadanos estadounidenses quienes estarían dispuestos a recibir los hijos de algún padre deportado, explicó Aguilar.

Cómo mexico-americana de tercera generación, nacida y criada en Pilsen, Aguilar dijo que considera su ciudadanía un privilegio y un llamado a la acción.

Los que tenemos documentos “somos los que tenemos que alzar nuestras voces y para decir que esto no está bien”, indicó.

Confrontar a ICE, o ir a un centro de detención en representación de alguna familia indocumentada para averiguar sobre un detenido, son algunas tareas que sólo los ciudadanos deben realizar, explicó, y ella y sus colegas están dispuestas a hacerlo.

“Cuando veo que mis hermanos y hermanas están siendo mandado para afuera, que se les dice que no pueden gozar de todo lo que gozamos porque no tienen documentación, es algo que no está bien”, mencionó. “Si los sacan a ellos, es como si todos nosotros nos quedamos fuera”.

La presencia de ICE en PIlsen no ha sido tan notoria como en otros barrios, en lo que va de la administración del presidente Donald Trump, dijeron.

En Back of the Yards, por ejemplo, videos que muestran a agentes de ICE en autos sin placas, con chalecos antibalas, estacionados frente a residencias y en los callejones, fueron difundidos por Berto Aguayo, un activista comunitario, el 30 de marzo. Recibieron más de 200 mil vistas en Facebook.

Aguayo llegó en la escena, después de recibir una llamada de la familia cuya residencia estaba siendo vigilada, según explicó.

Su grupo quiere estar preparado para este tipo de situación, dijo Aguilar, ya que parecen estar volviéndose más común.

Según datos recopilados por el Washington Post, desde la toma de protesta de Trump hasta mediados de marzo, se vio un aumento de 32 por ciento en los arrestos para deportación en comparación con el mismo periodo del año pasado, en las sedes de ICE en Los Ángeles, Chicago, Atlanta, San Antonio and New York.

Más de 5,000 de los 21,362 detenidos en ese periodo no tenían ningún antecedente penal, una proporción dos veces más alta que el año pasado.

Mientras el ex presidente Barack Obama es frecuentemente criticado por presidir sobre las deportaciones de más de 2.5 millones de personas, durante su mandato dirigió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en detener y deportar a criminales como prioridad.

En 2016, más de 90 por ciento de los deportados eran culpables de lo que DHS considera un “crimen serio”, mientras sólo 51 por ciento de los deportados tenían estos antecedentes “serios”, en 2009.

Sin embargo, el Secretario de DHS bajo Trump, John F. Kelly, ya declaró que no se mantendrá el sistema de priorización de inmigrantes criminales de Obama. “ICE ya no dejará exento a ciertas clases o categorías de inmigrantes deportables durante cualquier posible acción de cumplimiento de la ley”, dijo Jennifer Elzea, una portavoza de ICE, en un comunicado.



ICE Chicago no comenta

Citando “razones de seguridad pública”, ICE no comentará sobre exactamente cómo sus agentes responderían a una acción como las que contempla el grupo de Pilsen.

“Respetamos completamente los derechos de todas personas para dar voz a sus opiniones pacíficamente sin interferencia alguna. Sin embargo, ICE buscará procesar a cualquier persona que interfiera con nuestras acciones legales de cumplimiento de la ley”, dijo a Hoy, Leticia Zamarripa, portavoz de ICE, en un email.

Pero para miembros de Compassionate Volunteers como Mary Gonzáles, el responder a la presencia de ICE es tanto un deber comunitario como un deber de fé.

“Soy católica romana, creo que Dios nos creó a todos nosotros por igual”, mencionó. “Todos somos inmigrantes, todos venimos de inmigrantes, y me enoja cuando alguien trata de decir, ‘esta tierra es mía’”, agregó Gonzáles.

El nuevo compromiso de los parroquianos de Pilsen llega en un momento donde las iglesias católicas sufren una disminución de feligresía en el barrio.

A mediados de febrero, el Arquidiocesis de Chicago anunció que consolidaría sus iglesias en el barrio, debido a “cambios demográficos, asistencia reducida en las misas, y una disminución en el número de sacerdotes”.

Dentro de unos meses se cerrará la iglesia San Adalberto, ubicada en el 1650 W. 17th St, al igual que St. Ann y Providencia de Dios se convertirán en ‘sitios de oración’, con horas y servicios reducidos, donde se realizarán ciertas misas y sacramentos, pero no todos.

“En un tiempo donde vemos que tanta gente está sintiendo que la iglesia no es para ellos, este es el momento para decir, ‘aquí estamos’”, aseguró Aguilar. “Esta iniciativa lo dice fuertemente”.

La línea de emergencia se organizará entre los tres párrocos que permanecerán en San Pio, San Pablo y San Procopio. Un sacerdote y dos párrocos de cada iglesia colaborarán para monitorear la línea a todas horas, mientras otro equipo más grande de voluntarios se mantendrá listo para responder a algún reporte confirmado de la presencia de ICE.

Lo bueno de la consolidación, indicó Aguilar, es que originó la colaboración entre todas estas iglesias para defender al inmigrante.

“Es una muy buena oportunidad para decir ‘estamos aquí para ustedes, ustedes nos importan’”, dijo. “Nosotros los respaldamos”.

El domingo del 21 de mayo, el Consulado General de México en Chicago estará presente en St. Pablo para dar un taller de derechos y dar a conocer más información sobre la nueva iniciativa y su línea telefónica.