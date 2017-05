El día después: Padre afligido regresa a la escena donde sus hijos fueron asesinados: ‘Es triste hombre, es Chicago’

CHICAGO – Veinticuatro horas después de que su hijo e hija fueran asesinados en un tiroteo masivo, Gabriel Gómez volvió a la escena del crimen en Brighton Park.

Alguien tenía que recoger el auto de su hija.

La cinta amarilla todavía estaba atada a los postes cerca del lugar donde Adriana y Michael Williams – dos de sus cinco hijos – fueron baleados el domingo mientras se encontraban ante el altar en homenaje a un amigo que había sido asesinado en el lugar horas antes.

Adriana, de 27 años, había pasado a recoger a Michael, de 24, a su hogar del barrio de La Villita donde él vivía con su padre. Luego condujeron hasta el altar de su amigo, Daniel Córdova, en la esquina de 46th Pl. y Rockwell Ave.

“Ella vino a la casa, se duchó, se cambió de ropa y trajo algunas cosas para mudarse conmigo”, comentó Gómez. “Íbamos a comprar un apartamento más grande”.

Cerca de las 5 pm, dos hombres con rifles pasaron por el callejón donde está el altar y abrieron fuego contra los asistentes a la vigilia. Asesinaron a los hermanos e hirieron a ocho personas más.

“Mi hijastra vino llorando, caminó directamente hacia mí”, contó Gómez. “Le dije ‘¿qué pasa, se metieron en alguna pelea o algo’?”

“Ella dijo: ‘No. Michael está muerto, Adriana está muerta’. Pensé que ella se estaba jugando. Nunca piensas que algo así puede pasar. Se fueron dos. Es imposible. He llorado todo el día y toda la noche.

“Están en la morgue. Podemos verlos mañana”.

Él volvió a la escena el lunes para recoger el auto de su hija. Ella había aparcado el Dogde Neon plateado a unos cuantos pies de la esquina donde fue baleada, pero la Policía no podía encontrar las llaves.

Gómez y otra persona intentaron arrancar el auto, llevaron otra llave pero no funcionó; él se paseó por la acera mientras un amigo seguía intentando. Estaba ansioso por irse, pero echó un vistazo por el barrio mientras esperaba.

Cuando “Adriana, tenía como 2 años y medio, solíamos vivir en un lugar como este, en la segunda planta” comentó Gómez, mirando una casa de dos pisos. Una vez “teníamos una bolsas de cinco libras de manzanas. Su madre y yo íbamos caminando hacia la casa, y empezamos a ver manzanas por todas partes. Ella las estaba aventando por la ventana. Y cuando llegamos, vimos la bolsa al lado de la ventana sin manzanas”.

Sonrió al recordarlo. “Es triste hombre, es Chicago. Nunca pensé que mis hijos terminarían así. Bam”.

El motor del auto intentó arrancar, pero no pudo.

“Ahora tengo que ir a buscar algo de ropa porque normalmente uso ropa como esta”, dijo Gómez. “Ir a un funeral, no me gustan los funerales, odio los funerales, no puedo estar allí por más de cinco minutos, y ahora tengo que ir al funeral de mis hijos, no se supone que sea así. Se suponía que ellos me iban a enterrar.

La esquina se mantuvo ocupada mientras estudiantes en uniforme escolar se detenían en el puesto de un hombre que vendía chicharrones y paletas. Unos cuantos vecinos hicieron un gesto hacia la escena del tiroteo, donde sólo quedaba una veladora en el memorial del domingo.

“No me preocupé por ellos porque se mezclaron en el vecindario” dijo Gómez. “Pero sabía que s— como esta podría pasar en algún momento. Porque la gente está loca, en cualquier vecindario. Cuando crecen, cuando tienen más de 21 años, tú no controlas sus acciones. Tú no sabes, hasta que te llaman”.

Sin poder encender el auto de Adriana, Gómez subió al volante.

“El me va a empujar y yo voy a conducir para que podamos salir del área”, comentó Gómez. Su amigo empujó el auto hacia el norte con una camioneta, se alejaron después de pasar sobre una tira de cinta amarilla.

(En esta fotoserie ‘El Día Después’ el fotógrafo Brian Cassella visita los vecindarios un día después de una balacera fatal para capturar qué pasa cuando la cinta policiaca es removida y los residentes regresan a su vida cotidiana. El promedio de homicidios en Chicago es más de uno al día)