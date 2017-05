Un policía y un sospechoso heridos de bala, en el oeste de Chicago

CHICAGO — Un policía de Chicago y un posible sospechoso de dispararle al oficial resultaron heridos de bala en el vecindario de West Garfield Park al oeste de la ciudad, el viernes por la tarde, reportó el Chicago Tribune.

Officer shot – 4619 W. Maypole. Transported to Loyola hospital. Superintendent responding. Possible offender shot also. Details to follow

— Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) May 12, 2017