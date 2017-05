Taxista encuentra auto robado con una niña adentro: ‘es mi buena obra del día’

CHICAGO— Ahmad, taxista de oficio, buscaba clientes en el barrio norteño de Old Town el miércoles cuando vio a un hombre subirse en un vehículo e irse volando.

Una pareja que estaba arreglando un cochecito comenzó a gritar y correr detrás del auto, que fue robado en la cuadra 1400 N. Wells St., a eso de las 9:25 pm.

“Vi al ladrón meterse en el coche”, dijo Ahmad, quien prefirió dar solo su primer nombre. “Los padres corrían tras el coche, al lado de él, y gritaban como horrorizados”.

Ahmad supuso, correctamente, que había un niño dentro del auto robado. Así que lo siguió. “Pisé el acelerador a fondo”, dijo.

El coche negro, con su maletero todavía abierto, pasó por lo menos dos semáforos en rojo. Ahmad dijo que vio a unos oficiales de policía de Chicago y les dijo lo que pasó.

Ya aliviado de que los oficiales se encargaran de buscar al auto, Ahmad dijo que volvió a trabajar.

Cuando llegó al centro alrededor de las 9:40 pm, vio un coche que se parecía al que fue robado, en la cuadra 100 W. Chicago Ave. El ladrón ya no estaba a dentro, pero una niña pequeña estaba dormida en el asiento trasero.

“El bebé estaba profundamente dormido durante todo el incidente”, dijo.

La niña no fue herida, según la Policía. No se ha reportado ningún arresto en el caso y no se tenía disponible una descripción detallada del ladrón.

Ahmad dijo que su día de trabajo no iba tan bien. Sólo había ganado $5 durante las tres horas que llevaba trabajando. Pero ya a altas horas del miércoles, los padres del niño le estaban agradeciendo por encontrar a su hija.

“Esta es mi buena obra del día”, dijo.