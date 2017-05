Compañía acusada de remolques injustificados perdería su licencia

CHICAGO— Durante casi seis décadas, Lincoln Towing Service, una empresa de grúas, se ha hecho de mala fama por remolcar a incontables vehículos en el área de Chicago.

La empresa del norte de Chicago, popularmente conocida como “los Piratas de Lincoln Park”, perdería su licencia en una audiencia de dos días programado para comenzar el 31 de mayo, en la Comisión de Comercio de Illinois (ICC).

Es la culminación de la creciente presión pública contra la compañía, que ha recibido numerosas citaciones por remolcar vehículos ilegalmente. Otras alegan que la compañía no puso la señalización apropiada y que se llevó vehículos estacionados legalmente.

Es la primera vez que los reguladores estatales consideran si Lincoln pierde su licencia, dijo Marianne Manko, portavoz de la ICC.

Cuatro testigos están programados para comparecer ante un juez de la comisión.

En septiembre, el auto de Tannis Betz, de 31 años, fue remolcado de su lugar de estacionamiento pagado, en su edificio de apartamentos en el barrio norteño de Edgewater.

Betz, una madre soltera de dos hijos y estudiante universitaria de tiempo completo, pagó alrededor de $380 para recuperar su auto, el cual encontró con su calcomania de permiso de parqueo removido de la ventanilla trasera, donde la había puesto. Entregó una queja a la ICC, pero todavía no ha escuchado nada, dijo al Chicago Tribune.

“Esta es una estafa para quitarle dinero a la gente”, dijo Betz, quien estudia hotelería en Kendall College. “Apenas me alcanza para pagar el estacionamiento mensualmente y que luego me hagan cosas así. No es justo en lo absoluto”.

La compañía recibió 180 citaciones por remolques equivocados o injustos durante un periodo de ocho meses, según la investigación de la ICC.

De los 180 citaciones, la empresa ha sido encontrada culpable en 27 casos hasta la fecha. Unas 99 de las citaciones fueron anuladas luego de que compañía diera un reembolso, y 20 más han sido canceladas por otras razones.

Allen Perl, un abogado de Chicago quien lleva 24 años representando a Lincoln, dijo que las citaciones representan “pocos errores” para una empresa que remolcó a unos 9,000 autos durante el periodo de la investigación.