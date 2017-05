Emocionalmente atrapados por Inmigración

Un grupo de terapia de baile de Lincoln United Methodist Church, en Pilsen, provee un espacio de expresión emocional para jóvenes cuyos familiares y amigos enfrentan la posibilidad de deportación. (SAMANTHA MAX/ HOY)

CHICAGO — Cuando Katherine Carlin, de 13 años, baila, el resto del mundo a su alrededor se desvanece por un momento. Todo el estrés en su interior fluye libremente por sus extremidades larguiruchas mientras se balancea de un lado a lado. La coreografía del grupo de terapia de baile de su iglesia, le permite canalizar sus emociones reprimidas.

“El baile te ayuda a eliminar el estrés y sacar todo lo que quieras sin herir a nadie, y haces algo que te apasiona”, comentó la jovencita.

Encontrar maneras de aliviar su estrés no ha sido fácil para Katherine. Sus padres viven en el país como indocumentados, y el temor a que la separen de ellos en cualquier momento, la persigue. Katherine sufre de depresión y ansiedad, y en el pasado ha atentado contra sí misma. En quinto grado intentó suicidarse más de tres veces, contó.

“Tengo miedo de que un día, cuando regrese a casa, mis padres no estén”, contó.

El destino incierto de las familias de estatus mixto, en las que uno o ambos padres son indocumentados mientras uno o más de sus hijos son ciudadanos estadounidenses, ha causado angustia entre los inmigrantes durante décadas. Sin embargo, los sentimientos de desesperación han aumentado en los últimos meses, desde la elección del presidente Donald Trump en noviembre. Varias fuentes informaron que las líneas directas para prevención de suicidios experimentaron un aumento inmediatamente después de que los resultados fueran anunciados. La retórica antiinmigrante y la amenaza de deportaciones masivas que han dominado la conversación nacional desde la elección, a menudo inspirada por el propio presidente, han sacudido la vida de los niños en familias con estatus mixto.

Casi 6 millones de niños ciudadanos estadounidenses viven con al menos un miembro de su familia como indocumentado, según el Censo 2009-2013. Entre 2010 y 2012, el Buró de Vigilancia de Inmigración y Aduanas (ICE) emitió unas 200,000 órdenes de deportación para inmigrantes con hijos ciudadanos. La amenaza de la deportación de un ser querido persigue diariamente a estos niños, afecta su desempeño escolar, su manera de relacionarse, e incluso su salud mental y física. Un estudio de 2013 realizado por Human Impact Partners, una organización que pretende llevar la investigación de salud al debate político, encontró que durante la cúspide de las deportaciones bajo la administración Obama entre 2011 y 2012, el estrés a causa del temor a la deportación de un familiar colocó a los niños y adolescentes ante un mayor riesgo de trastornos mentales y de estrés postraumático.

“Las duras e inflexibles leyes de inmigración que amenazan con arrancarles de su lado a un familiar, afectan innecesariamente la salud y el bienestar de los niños”, indicó Lili Farhang, codirectora de Human Impact Partners. “Esos efectos son físicos, emocionales y de conducta, y pueden prolongarse mucho más allá del momento inicial”.

La reverenda Emma Lozano, de Lincoln United Methodist Church, una congregación compuesta predominantemente de inmigrantes, en el barrio de Pilsen, a la que asiste la familia de Katherine, fundó el grupo de terapia de baile como un espacio para reducir el estrés mientras los participantes usan el movimiento como medio de expresión. Lozano explicó que para muchos de los niños y adolescentes de familias con estatus mixto en su parroquia, como Katherine, el temor a la deportación de un padre puede paralizarlos.

“El miedo a tener que vivir sin uno de tus padres, a quedarte solo, o simplemente el presenciar el arresto y humillación de uno de ellos; enfrentar la separación, y luego tener que arreglártelas tu solo, ha estresado mucho a algunos de nuestros jóvenes”, dijo Lozano.

‘Vivir con miedo’

El 7 de marzo, Britzy Lino esperó nerviosa mientras su madre, Francisca Lino, asistía a una cita rutinaria con las autoridades de Inmigración en Chicago. Una cita que la familia consideraba como normal desde la primera a la que la madre de Britzy asistió hace 12 años. Francisca Lino fue deportada cuando intentó cruzar la frontera entre México y Estados Unidos con la ayuda de un coyote en 1999, varios meses después reingresó como indocumentada, y ha vivido en Estados Unidos desde entonces. En 2001 se casó con Diego Lino, ciudadano estadounidense con quien cría una familia de seis hijos —tres de ambos y tres de respectivas relaciones anteriores. Los seis muchachos son ciudadanos estadounidenses.

Durante una audiencia en 2005, cuando su esposo intentó patrocinarle la residencia legal, Lino fue arrestada y se le informó que sería deportada. Estuvo detenida cuatro semanas. Sin embargo, se le permitió permanecer en el país y, como parte del proceso, debía reportarse periódicamente con las autoridades federales. Pero Britzy, de 16 años, explicó que las cosas cambiaron cuando Trump asumió el cargo.

Al principio, la reunión de marzo parecía como cualquier otra. Después de hablar con los funcionarios de ICE, Francisca salió del edificio federal sonriente y con buenas noticias: Le habían permitido permanecer en el país un año más. La familia festejó por unos minutos afuera del edificio. Pero mientras se preparaban para marcharse, el esposo de Francisca recibió una llamada y nerviosamente entregó el teléfono a su abogado, quien le dijo a los Lino que Francisca debía volver a entrar.

Los oficiales le informaron que habían cometido un error. Le dijeron que tendría que regresar el 11 de julio con un boleto de ida a México.

“Mi vida se rompió en pedazos”, contó Britzy. “Empecé a llorar y no pude controlarme… no sabía qué decir”.

Las semanas posteriores fueron difíciles para la jovencita. Después de sufrir ese ataque de pánico en la oficina del ICE la mañana de la cita de su madre, ella y sus hermanos comenzaron a ver a un terapeuta; aún así, el estrés la abruma. Incluso ir a la escuela se ha convertido en una experiencia de ansiedad.

“Vivo con miedo”, dijo. “Y no rindo en la escuela. Pensando en esto no quiero ir a la escuela. ¿Qué tal si voy a la escuela y cuando regrese a casa mi mamá ya no está, y yo no estaré aquí para despedirme de ella o intentar evitarlo?

Britzy no está segura de lo que sucederá el 11 de julio. Su familia está considerando protegerse en un santuario para que puedan permanecer juntos en Estados Unidos, pero también están considerando la posibilidad de trasladar a toda la familia a México. Britzy aspira a ser enfermera, un sueño que probablemente no materializará si no termina la secundaria y la universidad en EEUU.

“Es aterrador pensar en eso”, mencionó, “porque, quizá un día todo termine”.

Por ahora, Britzy intenta pasar el tiempo lo mejor posible con sus seres queridos. Le gusta salir con sus amigas después de clases, aunque evita dormir fuera de casa, y procura no alejarse de su madre por mucho tiempo. La mayoría del tiempo Britzy es feliz con cosas tan simples como hacer mandados o tomando un café con Francisca.

“Mi madre y yo somos muy cercanas”, dijo.

Incertidumbre, estrés tóxico

Según la investigadora Lili Farhang, para los niños cuyos padres enfrentan la posible deportación los efectos más comunes en la salud mental son estrés, miedo y ansiedad. Señaló que tales sentimientos también pueden surgir como resultado de la exposición a los acalorados debates de inmigración que ven en los medios de comunicación.

“Si bien no han implementado necesariamente muchas de esas acciones, la retórica de la administración es suficiente como para alterar los hábitos y comportamientos de las personas”, dijo Farhang.

Julie Linton, pediatra de Carolina del Norte y copresidenta del Grupo de Interés Especial en la Salud de los Inmigrantes, de la Academia Americana de Pediatría, añadió que esa prolongada exposición al estrés grave, conocido como estrés tóxico, puede dañar el cerebro en desarrollo y provocar impactos negativos en la salud, a corto y largo plazos. Linton dijo que el temor a la deportación de un padre puede resultar en problemas para dormir, comer y concentrarse, así como trastornos de salud mental, como depresión, ansiedad y estrés postraumático. A largo plazo, puede conducir a enfermedades del corazón, diabetes y abuso de sustancias. En cada niño, el estrés tóxico se manifiesta de maneras ligeramente diferentes.

La pediatra ejemplifica con el caso de un niño pequeño al que atendió y en cuyas pesadillas “sus padres desaparecen o se los llevaban (Inmigración) mientras él duerme”, dijo. Otro de sus pacientes comenzó a tener ataques de pánico en la escuela. “Vivía con una madre soltera y temía que si ella era deportada, él sería enviado a un hogar de crianza temporal”.

Según Linton, los niños, especialmente los pequeños, no comprenden completamente las circunstancias que rodean la situación migratoria de sus padres.

“Pero cuando sus padres están asustados, también ellos se asustan”, dijo. Y eso amenaza su salud.

Aislado y asustado

John Gutiérrez no tiene muchas personas con quien hablar sobre la próxima cita de su padre con Inmigración en junio. Tiene 16 años y no le ha contado a ninguno de sus amigos en la escuela sobre la situación de su familia.

“Si trato de hablar con ellos, probablemente no entenderían por lo que estoy pasando”, dijo. No sabrían qué decir al respecto.

John espera graduarse de la secundaria e ir a la universidad, pero si alguno de sus padres fuera deportado, tendría que empezar a trabajar para mantener a su familia. Trata de mantenerse positivo y enfocarse en el apoyo que recibe de su iglesia y su comunidad. Sin embargo, no es tan fácil.

“Si se tuvieran que ir, entonces tal vez yo no podría terminar la escuela”, dijo. “Tendría que tomar el control y tratar de ayudar a mi mamá y a mi papá. Es difícil y al mismo tiempo asusta”.

Posible reforma migratoria

Según Steve Cortés, miembro del Consejo Asesor Hispano de Trump, esa administración federal espera llevar a cabo una reforma migratoria integral. Sin embargo, admitió que en su mayoría probablemente no sería implementada sino hasta por lo menos 2018. Llegaría demasiado tarde para familias que actualmente enfrentan la posibilidad de deportación, como la de Britzy y la de John.

“No pueden esperar a nuestro calendario político”, señaló.

Cortés explicó que luchará por un proceso humano, aunque exhaustivo, para que los indocumentados en este país obtengan un estatus legal, si bien expresó simpatía por sus hijos.

“La idea de que cualquier familia se separe es terrible, ¿verdad? Bajo cualquier circunstancia. Así que tengo una gran empatía por eso y particularmente por los niños”, dijo. Pero considera que “los adultos decidieron quedarse aquí ilegalmente. Francamente, no tengo tanta simpatía por ese lado”.

Cortés dijo que no había escuchado ninguna historia de niños ciudadanos estadounidenses que hayan sido separados de sus padres indocumentados; asumió que tales casos deben ser “extremadamente raros”.

Para los 5.9 millones de ciudadanos estadounidenses que viven con un familiar indocumentado en el país, la amenaza de la deportación es una fuente constante de estrés.

Terapia alternativa

Lozano anima a niños como Katherine, John y Britzy a involucrarse en la iglesia en lugar de sucumbir ante tanta preocupación y miedo. Explicó que su ministerio se dedica regularmente al activismo y también proporciona una gama de recursos para las familias de estatus mixto. En tiempos de incertidumbre, sus fieles se solidarizan.

“Ha sido una gran manera para que ellos se expresen y hablen entre sí y construyan esa unidad y apoyo que necesitan —familia a familia, joven a joven”, dijo.

Muchos de esos niños y adolescentes se han unido a través del baile.

En la Misa del Día de las Madres, Katherine, sus dos hermanas más pequeñas y otros miembros del grupo de terapia de baile se reunieron frente a la congregación —en una formación de diferentes estaturas y edades, cada una con su propio y único estilo. Y mientras “They Don’t Care About Us”, de Michael Jackson, sonaba en las bocinas; las siete jovencitas siguieron el ritmo como una sola, y con palmadas llenaron el santuario iluminado por el sol.

En la segunda fila, Katherine agitaba los brazos y seguía las palabras de la canción. Su cola de caballo rizada, castaño claro, ondeaba de lado a lado mientras seguían el ritmo de la música con los brazos. A veces, sus ojos se concentran intensamente en lo que estaba frente a ella, se enfoca cuidadosamente en cada movimiento. Pero de pronto, durante el coro final, ella captó la mirada de una de sus compañeras de baile, y entonces las comisuras de sus labios se inclinaron hacia arriba en una amplia sonrisa y sus ojos brillaron.

“Solamente pon todos tus sentimientos en el baile”, dijo, “trata de hacerlo lo mejor que puedas y espera que todos lo capten”.