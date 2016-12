¿Qué Dream Team es mejor? Compara uno a uno el de 1992 con el de 2012

Las recientes declaraciones del base de los Lakers de la NBA, Kobe Bryant, afirmando que el actual Dream Team del que él forma parte y que participará en los próximos Juegos Olímpicos de Londres 2012 es mejor e incluso derrotaría al original Dream Team de los Juegos de Barcelona 1992 ha abierto una gran polémica.

“Desde una perspectiva exclusivamente de baloncesto, ellos (Dream Team 1992) obviamente tenían un tamaño mucho mayor al nuestro. Es decir, ellos tenían a (David) Robinson, (Patrick) Ewing, (Karl) Malone y todos esos jugadores. Pero también eran jugadores más viejos, estaban en la etapa final de sus carreras. Nosotros también tenemos un montón de grandes jugadores, jóvenes que están hambrientos por competir. Así que no sé. Pero creo que podríamos derrotarlos”, dijo Bryant en una entrevista en Yahoo! Sports.

Las reacciones a estas palabaras no tardaron en llegar y los pesos pesados de aquel Dream Team de 1992, es decir, el original, único e irrepetiple, que arrasó en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 para ganar la medalla de oro, y que además, le puso nombre al seleccionado estadounidense, empezaron a salir.

El primero en ofrecer su comentario fue Charles Barkley, que con su gracia e ironía respondió de manera genial a Kobe.

“Los comentarios de Kobe no son irrespetuosos. No tengo nada malo que decir sobre ellos (Dream Team 2012). Pero como he dicho, por sus bases armadores (posición de Bryant) no nos iban a ganar. Eso es una obviedad”, dijo Barkey a Philadelphia sports radio. “Respecto a los cometarios de la edad, no puedo parar de reirme. ¿Cuántos años tiene Kobe Bryant? Tiene 34 años. ¿Y nos está llamando viejos? En ese momento teníamos solamente 28 o 29 años. Michael Jordan y yo teníamos la misma edad, 29 años. Pero aparte de Kobe, Lebron (James) y (Kevin) Durant, no creo que ninguno más de ellos tuviera sitio en nuestro equipo (de Barcelona 1992)”.

La ex estrella de los Chicago Bulls y uno de los grandes líderes del Dream Team del 92, Michael Jordan, le dijo a la Associated Press que “empezó a reirse” cuando escuchó los comentarios de Bryant.

“Comparar los dos equipos no es una de las cosas más inteligentes que haya podido hacer Bryant”, dijo Jordan.

“La mayoría de nosotros estábamos en el mejor momento de nuestras carreras, en un punto donde la condición física en realidad no importaba tanto”, dijo Jordan a la AP. “Tienes que saber cómo jugar este deporte”. Ve la gráfica interactiva que compara las estadísticas y galardones de Kobe y Jordan aquí y decide quién es el mejor.

Aquel Dream Team de 1992 tiene actualmente 11 jugadores en el Salón de la Fama y en los Juegos de Barcelona arrasaron con victorias con un promedio de 43 puntos de direncia. Y además, de los 12 seleccionados, todos excepto dos (Chris Mullins, y Christian Laettner) fueron elegidos entre los 50 mejores de la historia de la NBA en su 50 aniversario.

Comparar ahora uno y otro equipo es completamente descabellado. Más cuando tienes un equipo como el Dream Team de 1992 formado por auténticos dioses y leyendas del baloncesto excepto por dos o tres jugadores. Todo lo contrario que ocurre en el Dream Team de Londres 2012, donde tienes un equipo donde tan sólo dos o tres jugadores pueden llegar a la altura de ser considerados como dioses (Lebron James, Kobe Bryant y Kevin Durant).

De momento, el de Barcelona ’92 ganó el oro olímpico mientras hacia turismo y jugaban al golf. Mientras que el de Londres 2012 todavía no ha ganado nada.