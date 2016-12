Trump: Debates presidenciales no deben competir con la NFL

WASHINGTON (AP) — El candidato presidencial republicano Donald Trump dijo que no quiere competir con los juegos de la NFL al momento de debatir con su rival demócrata, Hillary Clinton, y que la liga de fútbol americano se quejó con él en una carta sobre el calendario de los debates.

Un portavoz de la NFL afirmó que la liga no le envió una carta a Trump como lo asegura el empresario.

La Comisión de Debates Presidenciales, independiente y apartidista, funge como organizadora de los debates y fija los criterios de participación, fechas, lugares y formatos. Los lugares y fechas para los debates de 2016 se anunciaron en septiembre de 2015.

La comisión “no consultó con ningún partido político o campaña al momento de tomar estas decisiones”, de acuerdo al comunicado que emitieron el sábado.

En una entrevista con el programa “This Week” de ABC, se le preguntó a Trump si aceptará el calendario de la comisión. Respondió: “Bueno, te diré lo que no me gusta. Es contra dos juegos de NFL. Recibí una carta de la NFL en la que decían ‘Esto es ridículo. ¿Por qué los debates están en esas fechas?’ porque la NFL no quiere ir contra los debates. Porque los debates van a ser masivos, según lo que entiendo”.

Cuestionado sobre las afirmaciones de Trump, el portavoz de la NFL, Brian McCarthy tuiteó: “Aunque obviamente nos gustaría que la Comisión de Debates fijara otra noche, nosotros no le enviamos una carta al señor Trump”.

Dos de los tres debates programados en septiembre y octubre serán televisados durante encuentros de la NFL. El 26 de septiembre, la noche del primer debate, ESPN transmitirá el juego de lunes por la noche entre Falcons y Saints. El 9 de octubre, el segundo debate se transmitirá durante el duelo del domingo por la noche entre Buccaneers y Panthers por NBC.

“No sé cómo se eligieron las fechas. No sé porque esas fechas en particular”, dijo Trump a ABC.

Trump aceptó que tres debates estaban “bien” y que prefería tres a uno.