Dopaje ruso atiza enfrentamiento COI-AMA

RIO DE JANEIRO (AP) — Al reconocer que las estructuras antidopaje están corroídas, los jerarcas del olimpismo y la Agencia Mundial Antidopaje prometieron resolver los problemas y prevenir el tipo de escándalo que ha enmarañado la participación de Rusia en los Juegos de Río.

El COI y la AMA volvieron a recriminarse el martes por las denuncias de una red de dopaje auspiciada por el Estado en Rusia, y que han estremecido al movimiento olímpico en la antesala de la ceremonia de apertura el viernes en Río.

Ambas partes están de acuerdo en algo: hay que remendar el sistema mundial de controles antidopaje y restaurar la credibilidad en la lucha contra las sustancias prohibidas.

“Esto no se trata de destruir estructuras”, dijo Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, refiriéndose a la AMA. “Se trata de mejor significativamente el sistema para poder tener una estructura robusta y eficiente antidopaje, de modo que esta situación que afrontamos ahora no se vuelva a repetir”.

Bach habló tras un debate en el que los miembros del COI en forma abrumadora se pronunciaron en contra de la denominada “opción nuclear”, de imponer una suspensión total de la participación de Rusia en Río.

“Alguien dijo que este sistema está roto”, dijo el británico Craig Reedie, el presidente de la AMA. “No creo que todo el sistema está roto. Creo que muchas partes funcionar, pero que hay algunas partes del sistema que necesitan una mejora”.

Reedie indicó que ha recibido garantías de las altas esferas del gobierno ruso de que tienen un problema y que deben tomar cartas al respecto.

“Es totalmente esencial no olvidarse que es inadmisible que el mayor país del mundo está incumpliendo las reglas”, añadió.

Bach inauguró la asamblea general de tres días del COI buscando el respaldo formal de los miembros para el manejo por la junta ejecutiva del escándalo de dopaje ruso.

Pese a evidencias de un programa estatal de dopaje en Rusia, la junta del COI rechazó llamados a una suspensión total del país y dejó en manos de las federaciones internacionales de cada deporte la decisión sobre la admisión de deportistas rusos en los juegos.

Bach culpó de nuevo a AMA por no actuar con premura ante la situación en Rusia y dijo que estaría mal hacer a deportistas individuales “daño colateral” de malas acciones de su gobierno.

“Aparte de que una comparación así es desproporcional cuando se trata de las reglas del deporte, consideremos por un momento las consecuencias de una ‘opción nuclear”’, dijo Bach. “El resultado es muerte y devastación. Ése no es el espíritu del movimiento olímpico. El cínico enfoque del ‘daño colateral’ no se ajusta al espíritu del movimiento olímpico”’.

“Por tanto no es aceptable la insinuación de algunos proponentes de esa ‘opción nuclear’ de que cualquiera que no comparte sus opiniones no está combatiendo el dopaje”, añadió.

El COI ha sido fuertemente criticado por muchos organismos antidopaje, grupos de atletas y la prensa occidental por no aplicar una suspensión total del equipo ruso. Las presiones para esa suspensión aumentaron luego que el investigador de AMA Richard McLaren emitió un reporte en el que acusó al ministerio de deportes de Rusia de orquestar una vasta conspiración que involucró a deportistas en más de una veintena de deportes olímpicos de verano e invierno.

Reflejando la profunda brecha entre los líderes olímpicos y funcionarios antidopaje, Bach dijo que fue la AMA, no el COI, la responsable por los problemas de dopaje en Rusia.

“No es el COI el responsable por las acreditación y supervisión de los laboratorios antidopaje”, dijo. “Y no se puede responsabilizar al COI por presunta corrupción entre el liderazgo de una federación internacional y una federación nacional para encubrir dopaje”.

La posición de Bach recibió respaldo de la mayoría de los oradores en el debate.

El argentino Gerardo Werthein atizó: “Hay ocasiones que la AMA parece más interesada en la publicidad y hacerse bombo en vez de cumplir con su trabajo de ente regulador”.

“Creo que la reputación de la COI no necesita ser restaurada, es la de la AMA”, añadió el israelí Alex Gilady.

Reedie dijo que habló con ambos dirigentes para escuchar sus planteamientos.

El portavoz del COI Mark Adams insistió que la posición de Reedie no quedó comprometida por el debate.