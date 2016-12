‘Canelo’ Álvarez: ‘Soy el mejor del mundo, aunque a muchos no les guste’

CHICAGO- El púgil mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez hizo bueno todos los pronósticos y este sábado se coronó en la casa de los Dallas Cowboys como nuevo campeón súper welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras vencer por nocáut en el noveno asalto al británico Liam Smith, que expuso su cetro.

‘Canelo’ se mostró muy superior en todo momento al ‘Beefy’ Smith, al que mandó a la lona en el séptimo y octavo asalto previo a fulminarlo definitivamente con un gancho letal al hígado en el noveno asalto que acabó con la pelea.

“Se que hay muchos que no les gusta que a mis 26 años tenga ya cuatro títulos de campeón mundial, pero la realidad es que soy el mejor del mundo”, declaró ‘Canelo’ Álvarez al concluir la pelea que fue presenciada por 51.240 espectadores en el AT&T Stadium, de Arlington (Texas), el campo de los Cowboys de Dallas.

La asistencia fue de récord para un evento de boxeo en el campo de los Cowboys, al superar en 10.000 espectadores a la anterior que había establecido el filipino Manny Pacquiao desde el 13 de marzo de 2010, cuando reunió a 42.000 aficionados ante el ghanés Joshua Clottey.

“Se que tengo todo el apoyo de los aficionados que como yo sienten el orgullo de México y eso es lo que más me motivo y me lleva a darlo todo en el cuadrilátero”, destacó ‘Canelo’ Álvarez que impuso siempre el poder de su pegada.

Nadie cuestiona que el nuevo campeón es el mejor y la figura más taquillera que hay actualmente en el boxeo mexicano por lo que su promotor, Oscar De La Hoya, quiere aprovechar al máximo su posición para conseguir el máximo de ingresos.

Ahora el objetivo será superar la marca que el legendario Julio César Chávez estableció en septiembre de 1993 cuando se enfrentó en el Alamodome de San Antonio ante el estadounidense Pernell Whitaker, que generaron una asistencia de 59.995 espectadores.

El propio De La Hoya antes de la pelea había adelantado que “podríamos alcanzar la venta de las 70.000 entradas”.

No se dio tal predicción, pero si la de establecer nueva marca en el AT&T Stadium, donde el boxeo mexicano volvió a vivir una noche triunfal, al menos en cuanto al resultado, de una pelea muy desigual, que el propio Smith, que perdió el invicto, reconoció.

“No he tenido mi mejor noche, me faltó mayor rapidez en mis movimientos para no ser objetivo fácil en los golpes al cuerpo de mi rival”, explicó Smith, de 28 años. “Fueron golpes muy puntuales al hígado, que me hicieron mucho daño, pero creo que hasta esos momentos había hecho buena pelea”.

Smith ((23-1-1, 13 KOs), que también cayó por primera vez en su carrera a la lona, admitió que le faltó experiencia para haberlo hecho mejor y que no fue su noche.

“‘Canelo’ estuvo muy bien, tiene muchas cualidades y yo estuve muy lento, mi punta de velocidad fue muy mala”, reiteró Smith.

El púgil a la pregunta concreta de como vería una pelea entre ‘Canelo’ Álvarez frente al kazako Gennady Golovkin, campeón invicto del peso mediano (36-0, 33 KOs), fue categórico.

“Pienso que Golovkin es demasiado grande para ‘Canelo’, de ahí que desde sus promotores no estén muy convencidos de la pelea que todos esperen hagan entre ambos”, valoró Smith. “Ante mi, ‘Canelo’ hizo todos los méritos para conseguir el triunfo, pero Golovkin es un rival muy complicado para todos”.

Mientras que ‘Canelo’ Álvarez reiteraba durante la conferencia de prensa posterior a su pelea que había cumplido con la promesa de llevarse el cinturón de campeón.

“Dije que iba a realizar una gran pelea y conseguir el título y lo logré”, destacó el nuevo campeón del mundo, su cuarto título como profesional. “Además lo hice a pesar de tener la mano derecha lastimada desde el segundo asalto y por esto tuve que utilizar más el gancho de izquierda, que también resultó”.

En cuanto a lo que será su futuro, de nuevo reiteró que no le tiene miedo a nadie, que ha nacido para el boxeo, que ha demostrado todo lo que vale, pero que el próximo rival con toda seguridad cuando vuelva a subir al cuadrilátero, posiblemente, en el Madison Square Garden de Nueva York, Golovkin no será su rival.

“Puedo enfrentarme a cualquier rival, incluido Golovkin al que hace un mes yo le ofrecí tres veces más el dinero que ha ganado hasta ahora, pero no quiso”, explicó ‘Canelo’ Álvarez. “Ahora estoy dispuesto a lo que diga mi equipo, que por eso trabajamos unidos”.

De La Hoya también dijo que iba a llamar por teléfono al representante de Golovkin, Tom Loeffler, y de forma irónica dijo que esperaba que el móvil lo tuviese prendido.

El legendario excampeón del mundo y medalla de oro olímpica, ahora máximo responsable de la compañía “Golden Boy Promotions”, es consciente que una derrota de “Canelo” Álvarez le quitaría el mayor ingreso que posee actualmente, de ahí que, si al final hay duelo entre su pupilo y Golovkin, no será hasta finales del 2017.

Otras peleas

Previamente, el cubanoestadounidense Willie Monroe (21-2 y 6 KO) venció por decisión unánime en 12 asaltos a Gabriel Rosado 23-10 y 13 KO en los pesos medianos, y posiblemente el ganador pueda enfrentar en diciembre a ´Canelo´.

También, de California, Joseph Diaz 22-0 y 13 KO venció por nocaut técnico en el noveno asalto al mexicano Andrew ´Chango´ Cancio 17-4-2 y 13 KO en los pesos plumas a 10 asaltos.

Y a primera hora, el mexicano Diego De La Hoya -primo de Oscar De La Hoya- venció al puertorriqueño Orlando Del Valle por votación unánime en 10 asaltos en las 122 libras.