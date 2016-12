América vs. Tigres: Se vale soñar

MÉXICO – Incluso en la Final de la Liga MX, jugar la vuelta en casa no garantiza ganar el título.

Una ventaja que se antoja definitiva cuando se trata de disputar el título no lo es tal, pues en 19 de las 40 Finales disputadas en la era de los torneos cortos, la afición que recibió el juego definitivo tuvo que ver cómo el rival se subió a un avión con el trofeo en la maleta.

Si las Águilas quieren agarrar motivación en los números, tienen un buen aliciente porque los últimos tres monarcas de la Liga MX consiguieron su cetro cerrando en patio ajeno: Pachuca se coronó en casa de Rayados en el Clausura 2016, Tigres levantó la copa en el Estadio de Pumas en el Apertura 2015 y Santos dio la vuelta en casa de Gallos en el Clausura 2015.

América tendrá, no obstante, que ir contra su historia reciente, pues la única Final que resolvió fuera del Estadio Azteca en torneos cortos la perdió con Pachuca en el Clausura 2007 (en la del Verano 2002 fungió como visitante en la vuelta, pero el juego fue en Santa Úrsula ante Necaxa). Las Águilas han resuelto a su favor en el Azteca sus duelos ante Tecos en 2005, Cruz Azul en 2013 y Tigres en 2014, aunque tienen la mancha del título que les robó León en 2013.

¿Podrán los azulcremas mantener la ‘tradición’ del campeón visitante?

Culpa a la Liga MX

Ricardo La Volpe dijo en la previa de la final que aunque los jugadores de las Águilas vienen bien, no es fácil recuperarse de un viaje como el que hicieron a Japón y muchos todavía se despiertan en la madrugada.

El director técnico del América culpó directamente a la Federación de no haber podido poner una fecha doble más o de no parar la Liga para que la Final no se hubiera aplazado, perjudicando a los dos conjuntos.

“No es lo ideal, fue una mala organización de la Federación, no sólo nos perjudicó a nosotros, también a Tigres, que lo habrá sentido, pues venía terminado una Liguilla y se tuvo que parar”, explicó en conferencia de prensa previo al partido de ida.

El técnico azulcrema también lamentó el momento que están viviendo Moisés Muñoz, Osvaldo Martínez y Ventura Alvarado, quienes supieron de su salida del América cuando todavía están teniendo acción.

“Se salió (de control), no creo que haya habido intención de América o Santos, pero para mí fue una falta de respeto sin lugar a dudas, más en la situación en que estábamos nosotros”, explicó.

‘No regresaron en camión’

Tigres no tiene ninguna ventaja por el supuesto cansancio que puede traer el América al viajar de Japón a México tras el Mundial de Clubes.

José Rivas, zaguero central de Tigres, descartó que este tema sea una ventaja para los auriazules.

“No les veo el cansancio, no creo que hayan venido en camión’, expresó La Palmera previo al partido de ida.

“También vinieron descansados, les deben haber manejado sus cargas, no veo alguna ventaja sobre ellos en ese aspecto”, añadió.

América no ha ganado nada

América no ha ganado nada en el festejo de su centenario y los Tigres buscarán evitar que se lleve algo.

Javier Aquino, extremo izquierdo de Tigres, dijo que el equipo quiere hacer valer en la Final el poder de su plantilla y así llevarse el título.

“Ellos tienen su centenario, no han ganado nada hasta el momento y creo que tendrán esa espinita de querer ganar algo en su centenario y nosotros a lo nuestro, buscamos un quinto título que sería importantísimo para hacer valer lo que ha invertido el club en nosotros, hacer valer el poder de plantel que tenemos”, explicó.

Sobre las ventajas o desventajas de América por haber participado en el Mundial de Clubes, Aquino dijo que mentalmente el rival no vendrá bien, pues no les fue bien en Japón.

Tigres favorito

Los Tigres tienen el respaldo de la afición para llevarse el título del Apertura 2016.

Según una encuesta realizada por GRUPO REFORMA previo a la final entre 400 aficionados al futbol, la escuadra regia es favorita en un 54% para campeonar, contra un 44% de las Águilas.

Los encuestados consideran que línea por línea la escuadra de la UANL es superior a la de Coapa, destacando la delantera, donde ven a los regios superiores en un 20% (56 vs. 36).

De hecho, al América sólo lo ven superior en la portería, pues el 49 por ciento considera mejor a Moisés Muñoz mientras que el 44 ve más cualidades en Nahuel Guzmán.

Incluso en la parte de los directores técnicos, el 56% ve mayor capacidad en Ricardo Ferretti de Tigres, contra apenas un 26 por ciento de Ricardo La Volpe, estratega de los capitalinos.

En cuanto a las afectaciones por los 17 días que debió postergarse la Final debido a la participación de los azulcremas en el Mundial de Clubes de Japón, la mayoría de los aficionados consideran que los Tigres son los más perjudicados, 50%, contra un 39% de las Águilas.

LA FINAL

IDA

América vs. Tigres

-Jueves 22 de diciembre

-Estadio Azteca

-9pm

VUELTA

Tigres vs. América

-Domingo 25 de diciembre

-Estadio Universitario

-6:30pm