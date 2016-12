América rescata empate ante Tigres en la final del Apertura

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El zaguero paraguayo Bruno Valdez anotó en el segundo tiempo para rescatar un empate de 1-1 para el América ante Tigres el jueves por la noche, en el partido de ida por la final del torneo Apertura mexicano.

El francés André-Pierre Gignac adelantó a los visitantes con una impresionante definición a los 44 minutos, pero Valdez decretó la igualdad a los 67 en una jugada de tiro de esquina.

Fue el sexto tanto en la liguilla para el francés, quien sufrió una lesión en la segunda mitad y fue trasladado a un hospital de la capital para ser evaluado.

“No tenemos mucha información, (Gignac) está en el hospital y esperemos, como es un hombre fuerte, que pueda recuperarse pronto para el próximo partido”, dijo el técnico de Tigres, el brasileño Ricardo Ferretti. “Me preocupa porque no tenemos noticias, esperemos que llegando al hotel tengamos algo de noticias y que sean positivas”.

La serie se dirimirá el próximo domingo por la noche en el estadio Universitario de Monterrey, en el norte del país.

A diferencia de las rondas previas de la liguilla mexicana, en la final ni el gol de visitante ni la posición en la tabla son criterios para decretar al ganador.

Tigres buscará apoyarse en la localía para ganar el quinto título de su historia.

“La moneda está en el aire, sacamos un empate no jugando nada bien y tengo la confianza, esperanza e ilusión que si mejoramos futbolísticamente podemos sacar un mejor resultado de lo que sacamos hoy”, agregó Ferretti. “Para el domingo tenemos que mejorar mucho en lo individual y en lo colectivo”.

América procura alzar el 13er campeonato de liga en su historia.

“Fue uno de los mejores partidos que jugó América, sin ninguna duda, le quitamos le balón a un equipo que lo maneja bien”, dijo el entrenador argentino de las Águilas, Ricardo La Volpe. “El protagonismo fue de nuestro equipo, no los dejamos jugar, les cortamos los circuitos. El resultado algunas veces no se da, no era para este resultado como jugó América, pero así es el fútbol”.

Las Águilas, que no exhibieron cansancio luego de su participación en el Mundial de Clubes, consiguieron el empate a pesar de que Oribe Peralta erró un penal en el primer tiempo.

En el inicio del encuentro, Tigres realizó el primer tiro a los dos minutos con un intento del argentino Ariel Sosa que fue contenido con una barrida del paraguayo Miguel Samudio.

Luego de eso, América fue el mandón en el encuentro, se apoderó de la posesión y generó llegadas con intentos del ecuatoriano Renato Ibarra y con otra más de Peralta, a los 25 minutos, que fue desviada por el arquero argentino Nahuel Guzmán. En el rebote, Peralta recibió un ligero contacto de Jesús Dueñas y el árbitro Paul Delgadillo marcó un penal.

Peralta cobró con potencia pero estrelló su tiro en el travesaño para fallar un penal por primera vez en la liga desde el torneo Apertura 2012.

América volvió a tocar la puerta a los 40 minutos con un tiro libre del ecuatoriano Michael Arroyo, pero Guzmán recostó sobre su lado derecho para desviar a tiro de esquina.

Cuando el encuentro estaba por ir al descanso, Gignac le robó una pelota a Valdez, enfiló al área y se quitó la marca del argentino Paolo Goltz antes de sacar un disparo potente que le pasó entre las piernas al portero Moisés Muñoz.

En la segunda parte, América mantuvo el control de la pelota ante un Tigres que se replegó para defender su ventaja, pero los locales tuvieron poca claridad en sus llegadas.

Las Águilas encontraron el empate en una jugada de tiro de esquina en la que el paraguayo Pablo Aguilar conectó un remate de cabeza que picó en el área chica, donde Valdez desvió con la pierna derecha para dejar sin oportunidad al arquero Guzmán.