Osweiler seguirá en el banquillo de los Texans

John Barfield, ex lanzador de los Rangers, muere en tiroteo

LITTLE ROCK, Arkansas, EE.UU. (AP) — John Barfield, un zurdo de Arkansas que pitcheó durante tres temporadas para los Rangers de Texas a partir de 1989, murió en un tiroteo en Little Rock, informaron familiares y la policía. Tenía 52 años. La policía dijo que Barfield fue abatido el 24 de diciembre durante un altercado … Seguir leyendo John Barfield, ex lanzador de los Rangers, muere en tiroteo →