El boxeo en Chicago: La hora de Granados y el adiós de Ed Brown

CHICAGO – Durante años George Hernández, uno de los entrenadores de boxeo más conocidos de Chicago, dijo que en su establo contaba con dos futuros campeones mundiales, Adrián Granados y Ed Brown.

Granados, de 27 años, está en el mejor momento de su carrera y a solo 40 días de la pelea más importante de su vida contra Adrien ‘The Problem’ Broner, ex campeón mundial en las 130, 135, 140 y 147 libras. Brown, de 25 años, quien llevaba un record impresionante de 20-0 con 16 KOs y esperaba dar el gran salto en 2017, murió el pasado 4 de diciembre tras recibir varios balazos en la cabeza cuando estaba sentado en un automóvil en el área de Garfield Park.

Hernández no ve la hora de ver a Granados arriba del ring con Broner y de olvidar la pesadilla que significó el triste final de Brown.

“Adrián estuvo entrenando en California y en Phoenix y está bien preparado, entrenando aquí en Chicago con Semajay Thomas (un super liviano con record de 7-1) y otros que le vamos a traer, no me importa lo que diga el público o lo que le metan en la cabeza a Adrián”, dijo el entrenador boricua. “Yo lo mandé a hacer guantes con Broner y estuvo dos meses entrenando con él (en diciembre de 2014), ¿entonces quién va a conocer mejor a Broner que Adrián?”

El púgil mexicoamericano Granados, por su parte, dio las claves del combate en una reciente entrevista: “En mi carrera sentí los golpes de tres boxeadores, Juan Manuel Márquez, Adrien Broner (ambos en entrenamientos) y Kermit Cintrón (en un combate), cuando sentí sus golpes noté que estaban en otro nivel. Pero y entrené con Broner antes de su pelea con Maidana y él se dio cuenta de quién soy yo, soy de Chicago y un chico de la calle, al final estábamos dándonos golpes los dos”, afirma el de Berwyn, Illinois.

Broner (22-4 y 24 KOs) ha enfrentado a varios de los mejores exponentes en cuatro divisiones. ‘El Tigre’ Granados (18-4 y 12 KOs) viene de cinco victorias consecutivas incluido un notable triunfo ante el entonces invicto Amir Imam a fines de 2015 en Quebec, Canadá.

El combate Granados-Broner se hará en las 140 libras y forma parte de la espectacular cartelera de la cadena televisiva Showtime para la temporada 2016-2017, que incluye nombres como Abner Mares, Leo Santa Cruz, Carl Frampton, Mikey García, Keith Thurman y Danny García.

“Vamos a ir a Cincinnati a la casa de Adrien Broner, ahora lo que nosotros necesitamos es que la gente de Chicago se meta en sus carros y sus camionetas y vaya a apoyar a Adrián”, indicó su entrenador Hernández.

Sobre el triste final de su ex pupilo Brown, Hernández dijo que “lo crié yo, lo tuve desde los seis años, yo le compraba la comida”. En el boxeo local, algunos como el ex campeón mundial David Díaz veían al muchacho de 25 años con un futuro excepcional en la categoría welter. “Todos sabíamos que iba a ser campeón mundial, ya nadie me lo va a traer p’atrás, pasó lo que pasó y me duele en el corazón”, agregó Hernández.

Regreso a UIC

Después de un año 2016 con pocas funciones en Chicago, el boxeo regresa al estadio del UIC Pavilion el próximo 21 de enero con un combate por el título regional super welter de la ABO (American Boxing Organization) entre el invicto Achour Esho (12-0 y 7 KOs) de Skokie, Illinois, y Anthony Abbruzzese (4-5 y 3 KOs) de Chicago.

En la misma función estarán presentes otras jóvenes promesas del boxeo local. Uno de ellos es el super pluma Joshuah Hernández, campeón local de los Guantes de Oro en 2014 y quien ya no es aquel niño que subía al ring en las peleas de su padre, el recordado y popular peso mediano Miguel ‘Macho’ Hernández.

Hoy Hernández, quien acaba de cumplir 21 años, ya tiene un record de 4-0 con 4 nocauts como profesional. El joven Hernández es boxeador, trabaja como entrenador en el gimnasio Unanimous Boxing y está a un año de graduarse en sus estudios de educación física y ciencia de ejercicio en la Universidad de DePaul.

“Entreno dos veces por día, en el gimnasio de Sam Colonna y corro o nado en XSport, y hago guantes tres veces por semana; es muy difícil tener tiempo para todo, no me queda mucho espacio para los amigos y la clave está en encontrar tiempo para dormir”, explicó Hernández, quien fue contratado por la empresa Warriors Boxing de los promotores Dominic Pesoli y Leon Margules, que esperan proyectarlo a nivel nacional.

“Empezó muy bien como profesional, pelea en las 130 libras pero la gente cree que pelea en 147 porque es muy alto, es flaco pero fuerte”, señaló el padre ‘Macho’ Hernández, quien dijo que en los próximos días se va a conocer el nombre del rival.

En la noche del próximo 21 de enero también se presentará el peso ligero Yousif Saleh, uno de los mejores boxeadores locales amateurs en los últimos años, que ganó por decisión en su debut como profesional en octubre pasado y el peso mosca mexicano Javier Rivera (3-0 y 1 KO). Rivera, radicado en Palatine, Illinois, es el mismo que vivió el mejor y el peor momento de su carrera en la misma noche, en abril de 2015, cuando ganó los Guantes de Oro en Cicero y minutos después se enteró de que no podría viajar al campeonato nacional por no ser ciudadano americano, a pesar de que un día antes le habían asegurado lo contrario.

Polaco californiano

Finalmente, una gran novedad del boxeo local consiste en el gran cambio en la carrera del polaco Andrzej Fonfara, el púgil más taquillero de Chicago en los últimos años, quien está radicado en California luego de su derrota de junio pasado, cuando fue noqueado sorpresivamente por Joe Smith en el primer asalto en el UIC Pavilion.

El peso semicompleto Fonfara (28-4 y 16 KOs) venía de derrotar a dos ex campeones mundiales, Julio César Chávez Jr. y el británico Nathan Cleverly, en dos grandes peleas en 2015 pero sufrió un duro traspié en su único combate de 2016 ante Smith, el mismo que noqueó -y sacó con un golpe afuera del ring- al gran Bernard Hopkins unos días atrás.

Tras la derrota, ‘El Príncipe Polaco’ Fonfara decidió cortar su vínculo de años con el entrenador Sam Colonna y se radicó en San Francisco con su esposa y su hijo de cinco meses.

“Estoy trabajando desde hace tres meses con Virgil Hunter, que es entrenador de Andre Ward. Es un gran cambio para mí pero necesitaba hacer algo distinto”, comentó Fonfara por teléfono desde su residencia en la Costa Oeste. “Sam Colonna es un muy buen entrenador que me preparó muy bien durante muchos años, y no solo era mi entrenador sino también un amigo, pero necesitaba hacer un cambio en mi carrera”.

Fonfara, quien todavía es propietario en Chicago de su gimnasio Hyper Fight Club en el vecindario de Schiller Park, se está preparando para su combate del 4 de marzo en Nueva York ante Chad Dawson (34-4 y 19 KOs), ex campeón mundial del Consejo Mundial.