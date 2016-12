Águilas del América: Se siente gacho

El América no pudo ganar el torneo Apertura 2016 mexicano en su Centenario al caer en la final ante Tigres. Getty

CHICAGO – Todo culminó en fracaso en el América. La celebración del Centenario y su rebuscada frase ‘100 Años de Grandeza’ no pasaron de mera torpeza, tropiezos y del protagonismo al ridículo.

Eso sí, la vapuleada afición americanista en defensa de la honorabilidad de su equipo han creído y han comprado los discursos de Ricardo Peláez y de La Volpe: Somos los más ganadores de México, calificamos a más liguillas, estamos en el Mundial de Clubes y los demás no, ganamos el Clásico que importaba, vamos por la 13 y así la lista del lavamanos crece y crece.

Todo lo que sube tiende a caer, y eso le pasa al Ave de Coapa, cobijado siempre por su amo y señor Televisa, por lo que alguna vez fue su implacable máquina mercadológica vende humo, ahora quedó rezago a una cortina de sueños incumplidos, a una serie de fracasos, a tener que tragarse su orgullo, y quedar en el más mísero ridículo frente al resto de los mortales que ahora solo se mofan del desgastado ‘Ódiame Más’, y por ahora muchos ríen a carcajadas.

La importancia del Club América es innegable, sus títulos lo avalan. Pero ahora ya no son el equipo más poderoso de México, ni el equipo con el mejor jugador extranjero, no tienen tampoco el mejor estadio y su afición dista mucho de ser la mejor, al menos esos aficionados villamelones que solo alientan al equipo cuando anota gol y no de principio a fin, esa afición que solo llena el Estadio Azteca en los partidos cruciales o cuando les regalan las entradas, o para su desgracia, el idiota que fue captado por las cámaras de seguridad apuntando con un láser a los jugadores de Tigres en la final de ida, era un pseudo aficionado enfundado en la casaca americanista.

Dentro de la cancha, los jugadores extranjeros demostraron sentir un amor platónico por su cheque de cada quincena y no por la playera que les otorga el salario. La mayor aduana fue el partido contra Real Madrid, en el cual se mostraron con un juego timorato y no como el supuesto equipo más grande de México y de la confederación que representaban.

También Ricardo Antonio La Volpe deja mucho que desear. Desde su llegada al Nido su estilo de juego no termina de cuajar, fiel a su costumbre no deja el protagonismo mediático, retó a los golpes a Jorge Vergara, fastidió hasta el aburrimiento su discurso del “sigo invicto” y sigue sin tener culpa alguna. En la final desencadenó la bochornosa trifulca luego de recriminarle a Gignac su estado de salud.

Ricardo Peláez también manchó la institución con declaraciones fuera de lugar y promesas incumplidas. Para ser grande hay que ganarlo todo, no presumir del pasado. Dice Marchesín que llega a un equipo importante en todo el mundo, tanto así que Zinedine Zidane no lo conocía.

Centenario amargo, año sin grandeza, planeación con torpeza, himno y escudo plagiado, uniforme blanqueado y una afición que en un año de supuesta celebración solo pueden decir: “Se Siente Gacho”.