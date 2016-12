Alan Pulido: ‘El que no corre, no juega’

Desde el campamento de las Chivas, el ex delantero de los Tigres, Alan Pulido, dijo estar feliz por la obtención del quinto título del club felino. Agencia Reforma

GUADALAJARA – Entusiasmado por vivir su primer torneo desde la jornada inaugural, Alan Pulido consideró que los jugadores que lleguen a las Chivas, sólo podrán jugar por su disposición al sacrificio y no tanto por el cartel o precio que se pago por ellos.

“El fútbol ha cambiado mucho, hoy el que no corre no puede estar jugando, el que no muestra intensidad, actitud, ganas de querer sobresalir, más en un equipo como este, que maneja la presión hacia el rival”, opinó el tamaulipeco.

Alan, de 25 años, llegó al Rebaño en agosto pasado en una transferencia que le representó a la directiva casi 16 millones de dólares, la más cara en la historia del club, pero cantidad que a él no le parece fuera de la realidad.

“Yo por ejemplo que recién llegué a Chivas, esas cantidades no son nada comparadas con las que se manejan allá en Europa, entonces asumí esa responsabilidad, sabía lo que estaban invirtiendo por mi, fue parte por lo que decidí venir acá, por ser Chivas, estar cerca de la Selección y en ese momento me sentí un jugador valorado, me siento valorado”, afirmó Pulido.

El delantero descartó sentir presión alguna hacia el exterior, por el valor que representa en inversión para la directiva.

“Me siento también un jugador querido por toda la afición desde que llegué, yo creo que la presión es hacia mis compañeros, de que tengo que ser un referente para ellos, de que debo mostrar mi experiencia, mostrar mis habilidades, lo que se de mi hacia ellos”, explicó el delantero.

“Para mi es mostrar siempre mi nivel, que me llevó a estar en Europa, a estar en Selección, a ir a un Mundial, retomarlo para mis compañeros y al servicio del equipo, esa es la presión que yo tengo, no tanto hacia afuera”, afirma.

Pulido llegó al Rebaño antes de la jornada 8 del Apertura 2016, pero a pesar de no cerrar en su mejor forma, consideró como buena su primera experiencia de rojiblanco al marcar 4 goles en la Liga.

Título de Tigres

Desde el campamento de las Chivas, el ex delantero de los Tigres, Alan Pulido, dijo estar feliz por la obtención del quinto título del club felino.

“Muy contento, obviamente por el sentimiento que tengo te diría que sí. La afición sé como se entrega al máximo, creo que todos lo vieron y creo que se lo merecen.

“Tengo muchos amigos que dejé, y la verdad que me da mucha alegría por toda esa gente”, señaló Pulido.

El tamaulipeco debutó en los Tigres y levantó la Copa del Apertura 2011, antes de su pleito legal con el club, el cual acabó con su llegada a las Chivas para el torneo recién finalizado.

Aunque aclaró que en títulos aún les falta para alcanzar a Chivas o América, Pulido consideró a los Tigres un equipo grande de la Liga y futbolísticamente superior a muchos.

“Tigres tiene muchos torneos ya estando en Liguilla, un equipo también de los más caros del fútbol mexicano, tiene muchos jugadores muy buenos, la verdad que obviamente sí es un equipo grande, un equipo que está peleando ya por ser de los más reconocidos de todo el fútbol mexicano” dijo.

“Se lo merecen, yo jugué allá y sé cómo es la intensidad que se vive en esa cuidad con el futbol, es algo que en ninguna parte lo he visto”, añade.

Además comentó que el éxito de Tigres no es sólo por la fuerte cantidad de dinero que invierten, sino por la calidad de los refuerzos que han llegado.