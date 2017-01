Los Chicago Bears cierran la peor temporada de su historia

CHICAGO – Los Chicago Bears cerraron este domingo la temporada perdiendo 38-10 ante los Minnesota Vikings en el U.S. Bank Stadium en un duelo entre los dos peores equipos de la NFC Norte.

La campaña no puede haber sido más nefasta para los Bears, que terminaron con marca de 3-13 para imponer un nuevo récord negativo de la franquicia como el peor equipo desde que la NFL se estiró a 16 partidos en 1978, siendo el segundo peor en la historia de la franquicia desde el 1-13 cosechado en 1969.

Los Bears se despiden además sin haber ganado un sólo partido de visitante en toda la temporada, algo que no había ocurrido desde 1974 cuando terminaron 4-10. Un contraste muy grande con respecto a la pasada temporada donde sólo lograron ganar un partido como local.

Si la primera mitad de la temporada fue decepcionante al sumar una marca de 2-6, la segunda mitad fue nefasta al concluir con un récord de 1-7 para terminar, por tercer año consecutivo, como el peor equipo de la NFC Norte y por sexto año consecutivo sin entrar en la postemporada.

Estos malos resultados no obstante no le van a costar el puesto al entrenador en jefe John Fox, la gran apuesta hace un par de años, a pesar de que el equipo ha ido empeorando en los dos años que lleva al frente al sumar marcas de 6-10 en 2015 y 3-13 en 2016.

Según fuentes de ESPN destapadas este domingo previo al partido ante Minnesota, tanto Fox como el gerente general Ryan Pace seguirán al frente del equipo la próxima temporada.

Fox, quien levantó a los Broncos sumando marca de 46-18 en cuatro temporadas, no ha logrado levantar a Chicago en dos años donde suma marca 9-23. Pero debido a múltiples lesiones y adversidades con las que ha tenido que trabajar toda esta temporada sigue contando con el crédito para encarar la renovación que se espera para la próxima campaña.

Los Bears han tenido este año 19 lesiones, algunas de ellas tan importantes como el mariscal titular Jay Cutler, el mariscal suplente Brian Hoyer, el ala-cerrada Zach Millers, el receptor Kevin White, el guardia Kyle Long, el apoyador Danny Trevathan, el tackle Eddie Goldman, el esquinero Kyle Fuller, el apoyador Danny Trevatahan o el corredor Jeremy Langford. Mientras que el receptor estelar Alshon Jeffery y el apoyador Jerrell Freeman fueron suspendidos con cuatro partidos por dopaje.

Entre los jugadores importantes que suenan para salir del equipo están Cutler y Jeffery.

Pero no todo ha sido negativo en los Bears, también han habido cosas positivas que rescatar como los novatos Leonard Floyd (apoyador), que no jugó el domingo por lesión, y Jordan Howard (corredor).

Floyd, primera ronda del pasado draft, acabó la temporada con 12 partidos jugados y siete sacks. Pero sin duda lo más positivo y el gran protagonista de la campaña ha sido el corredor Howard, quien cerró la campaña sumando 1,313 yardas terrestres y 6 touchdowns para superar el anterior récord de 1,238 yardas de la franquicia por un novato en propiedad de Matt Forté desde 2008.

No hay que olvidar que Howard, que llegó en la quinta ronda del draft procedente de Indiana, no jugó el primer partido de la temporada ante Houston debido a no estar al cien por cien físicamente. Por lo que su récord tiene más valor.

Howard, elegido primer suplente para el Pro Bowl, afirmó que piensa comprarle regalos a todos los linieros de los Bears como agradecimiento a la gran ayuda que le han prestado.

Esta derrota asegura la tercera posición en el próximo draft colegial, una buena posición para empezar la reconstrucción.