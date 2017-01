Manchester City acorta distancia con Liverpool en la Premier

Lesión de David Johnson, de Arizona, no requiere cirugía

TEMPE, Arizona, EE.UU. (AP) — En lo que el coach Bruce Arians consideró "grandiosas noticias", la lesión de rodilla izquierda del running back David Johnson, de los Cardinals de Arizona, no es grave y no requerirá cirugía. Una resonancia magnética mostró que Johnson presenta un esguince de ligamento lateral interno que requeriría de seis a