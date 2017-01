CHICAGO – Año nuevo, nuevos retos y ya lo pasado, pasado. Bueno, la goleada del 7-0 ante Chile difícilmente se borrará de las memorias de la afición mexicana y mucho menos de la gran cantidad de aficionados de otras latitudes que aborrecen y disfrutan cada descalabro del combinado azteca.

El 2016 fue en términos generales un año gris para las selecciones mexicanas. Desde la olímpica que no refrendó el oro y se marchó temprano de los Juegos de Río, la femenil que tuvo un destello de talento ya sin el legendario Leonardo Cuellar y la mayor, que entre las discordias de las olimpiadas y las eternas rotaciones de Juan Carlos Osorio tuvieron que sufrir la humillante derrota ante la selección chilena, que a la postre levantaría la Copa América Centenario.

Así que no hace falta echarle sal a la herida, el mundo futbolero se encargará de recordarnos siempre que Chile le propinó (hasta el momento) la mayor vergüenza al Tri con el 7-0, para luego acceder a la final y pasar por encima de Argentina. Pero no todo es amargura, ya solo quedan noventa y nueve años y medio de suplicio, cada día, un día menos. ¡Seamos positivos!

Efectivamente, seamos positivos porque a pesar de aquel fatídico “accidente de fútbol” como lo llamó Juan Carlos ‘Pilatos’, los números avalaron la continuidad del timonel colombiano al frente del combinado tricolor, y rumbo a Rusia 2018, puso fin a la maldición de Columbus, sí hubo quinto malo para los pupilos del Tío Sam y Rafa Márquez aniquiló la fortaleza de las Barras y las Estrellas con certero cabezazo. Aunque digan que las penas con pan son buenas, lo es lo mismo telera que bolillo, así que el 2-1 no borra el 7-0.

De esta manera México de la mano de Juan Carlos Osorio, busca en este 2017 imponer nuevamente la categoría de ser el mejor de Concacaf, quiere Osorio sentar un precedente para llegar a Rusia dirigiendo al Tri, y para ello tiene otras pruebas que consumar con buenos resultados, como la Copa Oro y la Copa Confederaciones, donde puede verse las caras nuevamente con su coco de los cien años.

Hablando de Centenarios y vergüenzas capitales, el Club América se prepara para el inicio del nuevo torneo posponiendo su primer partido hasta el 7 de febrero visitando a Jaguares, luego del ajetreo del mundialito y final ante Tigres. La Liga MX arranca el Clausura 2017 este fin de semana con muchas expectativas, como el Rebaño Sagrado que según palabras de Jorge Vergara vaticina un nuevo campeonato para su institución.

Por su parte, Cruz Azul es un equipo al cual no hay que perderle la pista. Su nuevo entrenador Paco Jémez promete un fútbol muy ofensivo, y ha sido muy enfático al declarar que el primer objetivo es calificar a la liguilla y una vez calificados irán con todo por el campeonato.

También veremos si Tigres no sufre campeonitis, si Rayados no vuelve a ser el hazme reír y la siempre interesante lucha por el no descenso.

