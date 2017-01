‘La Femexfut se debería asociar con Walt Disney’

ZUAZUA – Ante la ausencia de Ricardo Ferretti en su tradicional conferencia de prensa de los lunes, su lugar lo tomó su asistente técnico, Miguel Mejía Barón.

Sin embargo, Mejía Barón aclaró a su llegada a los micrófonos que no respondería preguntas de los reporteros, argumentado que eso le corresponde al ‘Tuca’ y sólo hablaría de dos temas que le parecen interesantes.

“El fútbol es un deporte maravilloso y con los años voy valorando más y todos los que entramos en este deporte deberíamos también enaltecerlo, porque estoy convencido de que es de lo mejor para las nuevas generaciones porque hay unos que yo considero que son agresivos y te inducen a superar a tu rival en base a golpes y agresiones, y no debería llamarse deporte. Volviendo a esto del fútbol no sé por qué los directivos no ocupan su tiempo de la mejor manera, porque sé que se reunieron en Toluca hace poco.

“Por ejemplo, en México está la situación reglamentada de que cuando un jugador recibe cinco amarillas lo suspenden un juego, pero tiene la posibilidad de si se porta bien en dos le van reduciendo y eso no propone para nada la lealtad de un deporte como éste. Es muy importante para que nuestros árbitros no sean tan criticados y es un punto que se les pasa a los directivos año con año y ya empezado ya no pueden regresar. Una buena medida es suspender al jugador en la tercera amarilla”, explicó.

Agregó que en la Federación Mexicana de Futbol se debería asociar con Walt Disney para mostrarle a FIFA que el grito de “pu…” puede ser interpretado como “Pluto”, personaje de la compañía de animaciones infantiles.

“La otra es la actitud ridícula de FIFA del grito que dicen homofóbico de ‘puto’, que yo creo no es homofóbico. Para que se le pueda entre comillas educar, y ya que andamos en ridiculeces podemos hacer una más grande para convencer a FIFA. Por qué no se unen con Disney y hacen playeras y le ponen ‘Pluto’ y ya le dices a FIFA no es una ofensa es un homenaje a ‘Pluto’, y aunque esto parece ridículo y jocoso nos podríamos evitar que nos multen o que nos quiten puntos”, dijo Mejía Barón.

Tigres arrancará con suplentes

La negativa de Santos de no aplazar la Jornada 1 del torneo contra los Tigres no es motivo de queja, consideró Mejía Barón.

“Yo pienso que hay cosas peores, nosotros estamos muy agradecidos de poder estar entrenando, los muchachos que van a competir seguramente están muy entusiasmados, y no se vale quejar porque así lo sabíamos”, dijo.

Los Tigres arrancarán el 2017 concediendo ventajas a su primer rival del torneo.

El sábado los felinos estrenarán su corona ante Santos con un equipo de habituales suplentes, pues los jugadores que regularmente ocupan el once titular reportarán hasta el 9 de enero.

La fiera Boselli

No hay forma de sacar a Mauro Boselli de La Fiera.

Varios lo han intentado, pero ninguno lo ha logrado, pues el atacante ya le juró amor eterno al León, donde espera ponerle fin a su carrera como futbolista.

El argentino aceptó que durante el anterior periodo de transferencias, fue tentado por otros equipos para dejar a los esmeraldas, pero ni su club y tampoco él, cedieron ante las propuestas.

“Yo tengo contrato con León hasta junio de 2019 y sigo manteniendo la idea y la postura de quedarme acá mientras a directiva siga pensando lo mismo que hasta ahora”, explicó Boselli.

Ofertas no le faltaron, pero Boselli prefirió permanecer con los Panzas Verdes, donde además aspira a ser el goleador histórico del club. Hasta ahora suma 84 goles, a 32 del máximo anotador en la historia del club, Adalberto López (126).

“Siempre surgen ofrecimientos, contacto con otros equipos conmigo y con mi representante, pero ya lo dije y lo vuelvo a reiterar: mi idea es seguir en el club por mucho tiempo y si Dios quiere poder retirarme con esta camiseta”, explicó Boselli.

Por lo pronto, Mauro buscará este torneo pelear por el campeonato de goleo, en el que se quedó a un tanto en el semestre anterior.

“Se puede luchar por otro título de goleo. Cada torneo empiezo con las mismas ganas, aportar al equipo goles, buenas actuaciones para alcanzar los objetivos que son Liguilla y pelear por el título”, sentenció el argentino.