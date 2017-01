Todo puede pasar con la posición de mariscal en los Bears

CHICAGO – Los grandes cabecillas y responsables de estos Chicago Bears, los peores de la historia, seguirán en sus cargos para la próxima temporada. Es decir, el gerente general Ryan Pace, el entrenador en jefe John Fox, el coordinador ofensivo Dowell Loggains, el coordinador defensivo Vic Fangio y el coordinador de equipos especiales Jeff Rodgers siguen en sus puestos. Las únicas cabezas que están rodando por el momento tras esta desastrosa temporada (3-13) son las de técnicos asistentes.

“Nuestros coordinadores quedan intactos”, aseguró Fox

El entrenador de corredores Stan Drayton presentó su dimisión el lunes a pesar de tener todavía un año más de contrato para irse a firmar un día después con la Universidad de Texas. Mientras que este miércoles los Bears anunciaron el despido de dos asistentes técnicos que por muchos años acompañaron siempre a Fox. Se trata del entrenador de línea ofensiva Dave Magazu y el asistente de ‘defensive backs’ Sam Garnes, quienes fueron despedidos de sus funciones. Por lo que ya se buscan con urgencia los tres sustitutos.

Este miércoles en Halas Hall si hubo movimiento y tiempo de explicaciones con ruedas de prensa tanto de Pace, Fox y hasta el máximo dueño de los Bears, George McCaskey, quien afirmó que le prometió a Pace tener paciencia con la reconstrucción del equipo.

“Le he dicho a Pace que no soy una persona paciente, pero que le prometía tener paciencia con su trabajo. Me gusta el trabajo que están haciendo tanto él como John (Fox)”, dijo McCaskey, que vio como este año el equipo volvía a quedar último en la división, no avanzaba a los playoffs de la NFL por sexto año consecutivo y lo que es peor, el Soldier Field sufría una espantada de aficionados en los últimos partidos.

“Tenemos que mejorar, necesitamos más victorias y buenos resultados, pero entendemos que es un proceso. Es un momento duro, pero bajo el liderazgo de Ryan y con John de entrenador, pesamos que podemos llegar a ese punto”, añade McCaskey.

Sobre su opinión por desempeño del mariscal Jay Cutler, McCaskey fue también muy claro en su respuesta.

“Como aficionado siempre he sido fan de Jay Cutler. Me encanta como jugador y creo que no recibido el suficiente crédito para lo que ha hecho en el campo. Pero para evaluarlo en football, eso es tarea de Ryan y John”, afirma el dueño de los Bears.

La situación de Jay Cutler y la posición de mariscal era uno de los interrogantes principales sobre el futuro de los Bears que rondaban este miércoles por los pasillos de Halas Hall en busca de una respuesta.

“Todas las posibilidades están sobre la mesa”, dijo Pace.

“He tenido conversaciones con 30 jugadores sobre la posibilidad de terminar sus contratos y uno de ellos es Cutler”, añadió.

Cutler arrancó la temporada como mariscal titular, pero una serie de lesiones le hicieron perderse 11 partidos. Sumó 1,059 yardas aéreas con cuatro touchdown y cinco intercepciones en cinco partidos. Firmó un contrato por siete años y $126.7 millones en 2014, pero los Bears sólo tendrían que pagarle $2 millones si quieren acabar con el contrato.

Los Bears llevan décadas buscando un mariscal fiable que guíe al equipo a pelear por el campeonato, por lo que Pace aseguró que arreglar esa posición es prioridad.

“No hay una posición más importante. Esa decisión será clave”, dijo Pace.

Igual de clave serán las decisiones que también tienen que tomar sobre los otros dos mariscales Brian Hoyer y Matt Barkley.

Como mariscales sustitutos suenan con fuerza el de North Carolina Mitch Trubisky, el de Notre Dame DeShone Kizer y el de Clemson Deshaun Watson, tres buenas opciones para aprovechar la tercera selección de primera ronda de los Bears en el draft de este año.