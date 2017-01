¿Acaba la era Chicharito en el Bayer?

MUNICH – Según el diario alemán Bild, el delantero mexicano Javier Hernández tiene la puerta abierta para salir del Bayer Leverkusen por su actitud en esta temporada.

El reporte establece que el atacante tricolor, que suma 1,095 minutos sin gol en partidos oficiales, no tiene interés en hacer nuevas amistades y que no fue a la fiesta de Navidad de hace unas semanas. Además de que no trabaja a la par de sus compañeros para salir del mal momento.

Bild agrega que el “Chicharito” no es un jugador de equipo, por lo que el club, donde ya no sería del agrado del cuerpo técnico y directiva, lo vendería en el próximo mercado veraniego.

El mexicano de 28 años costaría unos 25 millones de euros (26.5 millones de dólares).

Esto representaría un cambio radical para el tricolor y el club alemán, ya que apenas la temporada pasada se consideraba pieza importante e intransferible.

Dicen que confían en él

Jonas Boldt, presidente del Bayer Leverkusen, estableció en Estados Unidos, donde el equipo se encuentra haciendo entrenamientos y disputará la Florida Cup, que confía en que “Chicharito” volverá a la racha goleadora.

“Es muy buena persona y con mucha experiencia. Volverá a anotar goles para nosotros”, dijo.