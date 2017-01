Sambueza quería salir de otra forma del Nido

CIUDAD DE MÉXICO – A su regreso a México, tras pasar las vacaciones en su natal Argentina, Rubens Sambueza reconoció que le hubiera gustado salir de otra manera del América.

El mediocampista reporta mañana viernes con el Toluca, club que lo fichó para el Clausura 2017.

“Hubiese sido lindo, pero el futbol es así, las cosas pasan y uno no tiene mucha voz. No tengo nada en contra del América, sólo agradecimiento por todo el tiempo que estuve ahí, siempre me trataron muy bien”, explicó “Sambu” este jueves en el Aeropuerto Capitalino.

“Parece que al margen de eso (las indisciplinas), hay que ver cómo se entrega el jugador, la forma de entrenar, si es positivo para el equipo, pero me voy tranquilo, platicamos con la directiva y tratamos de llegar a un buen acuerdo”.

Por otra parte, el volante consideró que pasa de las Águilas a otro club grande, los Diablos Rojos.

“Soy un afortunado, hoy el Toluca me abre las puertas para estar en un gran club y mis expectativas son muy grandes en lo personal, es un año muy importante para Toluca y creo que hay muy buen plantel”, apuntó.

“Voy a otro grande y soy afortunado de poder vivir otro centenario”.