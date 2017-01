Mikel deja al Chelsea para incorporarse a club de liga china

LONDRES (AP) — John Obi Mikel siguió los pasos del mediocampista brasileño Oscar, su ex compañero en el Chelsea, rumbo a la liga china al dejar la cancha de Stamford Bridge el viernes para incorporarse al club TEDA de Tianjín.

El mediocampista nigeriano participó en 370 partidos durante sus 10 años y medio con el equipo londinense, pero señaló que era hora de enfrentar un nuevo desafío luego de no ver mucha acción en el esquema del técnico italiano Antonio Conte, que ha llevado al Chelsea a la cima de la Liga Premier inglesa en su primera temporada en el cargo.

En una carta a “mi familia del Chelsea” publicada en su cuenta de Twitter, el nigeriano de 29 años indicó que era el momento adecuado para ayudar a que la liga china “realmente despegue”.

“Como ustedes saben, esta temporada no he participado tanto como me habría gustado, y a mis 29 años aún tengo muchos años de juego por delante”, destacó. “Jugar en la Liga Premier, la mejor liga del mundo, es la ambición de todo futbolista. Pero jugar en el Chelsea, formar parte de la familia del Chelsea, trabajar con algunos de los mejores técnicos y jugadores del mundo, ha sido un verdadero honor”.

Mikel se incorporó al Chelsea a sus 19 años proveniente del club noruego Lyn de Oslo, y ha ganado prácticamente todos los torneos importantes, incluyendo dos títulos de la Liga Premier, cuatro de Copa FA y uno de la Liga de Campeones en 2012.

“Espero que esta oferta de China termine con Mikel y Oscar”, señaló Conte el viernes. “Pienso que es importante ahora permanecer con este plantel”.

El timonel italiano insinuó que el Chelsea podría firmar refuerzos en el periodo de transferencias de enero, pero explicó el líder de la Premier “no está cerca” de contratar a nadie aún.

Sin embargo, descartó que el equipo pretenda reforzar la defensa central ahora que el francés Kurt Zouma está disponible nuevamente luego de una larga ausencia por lesión de rodilla.

“No creo que necesitemos otro defensa central”, concluyó.

El mes pasado, Oscar concretó su pase del Chelsea inglés al SIPG de Shanghai por una cifra reportada de 73,5 millones de dólares, en una muestra más del reciente poderío económico de la liga china, que ha atraído a potencias del fútbol como los brasileños Hulk, Ramires y Paulinho; el delantero colombiano Jackson Martínez y el argentino Ezequiel Lavezzi.