Djokovic vence a Murray y revalida título en Catar

DOHA, Catar (AP) — Novak Djokovic revalidó su título del Abierto de Catar, al imponerse el sábado 6-3, 5-7, 6-4 al británico Andy Murray en la final.

En el encuentro dramático, ambos rivales mostraron su mejor tenis durante dos horas y 54 minutos. El serbio Djokovic necesitó de cuatro match points —tres en el segundo set y uno en el tercero— para obtener el cetro.

Asimismo, Djokovic tuvo suerte de que no se le descalificara por golpear accidentalmente a una mujer en el graderío con una pelota que azotó en un arranque de ira.

“Éste es el mejor escenario que pude haber pedido para comenzar la temporada”, comentó Djokovic. “Jugar los cinco partidos de este torneo y luego tres horas contra el número uno del mundo, mi mayor rival y ganando en un maratón emocionante es algo que definitivamente me servirá de incentivo para lo que viene en Australia”.

Con la derrota, Murray vio cortada una racha de 28 triunfos en fila, la cual se remontaba al 18 de septiembre.

Djokovic tuvo tres match points en el décimo game del segundo set, pero Murray emparejó en 5-5 y terminó ganando el parcial.

“Es apenas el comienzo de la temporada, así que en la red nos hemos reído un poco por lo ocurrido”, relató el serbio. “Ambos sentimos que cada partido que vamos a jugar entre nosotros va a ser así durante esta campaña. Vamos a divertirnos”.

Murray capitalizó finalmente en su cuarto break point —el segundo en ese décimo game— con un winner de revés.

Pese a colocarse arriba por 0-30, Murray no logró el mismo acto de magia cuando Djokovic sirvió para el partido por segunda vez, en el tercer set y en 5-4. El escocés tampoco aprovechó un break point en el sexto juego de la manga.

“Físicamente, fue una buena prueba para comenzar el año”, consideró Murray. “Mi cuerpo está bien ahora, y eso es positivo. Sin embargo, creo que hay cosas que puedo hacer mejor. No fui tan preciso esta semana en los break points, algo que quizás conseguiré al jugar algunos partidos más.

En dos ocasiones, Djokovic mejoró tras ventilar su frustración. Sus exabruptos hicieron que el juez brasileño Carlos Bernardes le hiciera dos advertencias.

En la segunda, se le descontó un punto, a raíz de que Djokovic azotó su raqueta en 40-30. Con ello terminó el undécimo game del segundo set.

La primera advertencia llegó en el sexto juego del primer parcial. Disgustado por perder un punto, Djokovic estrelló una pelota sobre el piso, y ésta voló hacia el graderío, golpeando a la mujer. Aunque esa rabieta pudo haber derivado en su descalificación, Bernardes sólo hizo la reprimenda.

“Definitivamente no quería golpear con la pelota a nadie”, comentó Djokovic. “Simplemente pasó. Tuve suerte de no llevarme una sanción mayor. Supongo que debo ser más cuidadoso. Acepto que cometí un error. No fue intencional en absoluto”.