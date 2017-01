Paco Jémez: ‘La ilusión no se puede perder’

MÉXICO – El entrenador español Paco Jémez comenzó su era en el Cruz Azul con una victoria de 1-0 sobre el Necaxa, en duelo de la Jornada 1 del Clausura 2017 de la Liga MX disputado en el Estadio Azul.

Al menos, esta Máquina ya dio sus primeros pasos al romper la racha de tres torneos sin poder ganar en la primera fecha y cuatro partidos sin poder vencer a los de Aguscalientes, esto incluyendo Copa MX.

Adrián Aldrete al 19′ fue el anotador del único gol del partido.

Con esto, los celestes tiene sus primeros tres puntos del torneo, mientras que los Rayos acumulan 10 años sin ganar en el Azul.

A La Máquina le vino bien el técnico español porque enseñó intensidad pero también futbol, sobre todo en el primer tiempo, cuando consiguió el tanto para vencer al Necaxa, en el Estadio Azul.

El conjunto cementero respondió así a las expectativas que generó en la afición, que atiborró la casa celeste con una entrada de poco más de 27 mil espectadores.

Esta vez no hubo abucheos, ni dudas, sino una sinergia para alentar a su equipo, que de a poco se empapa de lo que quiere Jémez.

El español acostumbra poner a los suyos a buscar siempre el arco, con mucha garra.

Por eso, se vio a unos celestes que perseguían el esférico por todos lados, de transiciones rápidas, aunque en el complemento bajaron la intensidad.

Balance de Jémez

Jémez le puso un cien de calificación a su Cruz Azul en el arranque del Clausura 2017.

“Para ser el primer partido cien porque entiendo qué hay gente que se fija sólo en el resultado. Hemos matado una estadística que no se ganaba el primer partido de Liga (Clausura 2015), hemos roto muchas cosas, nos jugábamos mucho con nuestra gente para que se vieran recompensados”, sostuvo el timonel.

Parte de su reconocimiento fue para los seguidores celestes, a quienes les agradeció el hacer una buena entrada sin antes haber visto jugar al plantel.

“La afición ha demostrado que es de un equipo grande porque sin darle nada, en el primer partido que vengan y llenen es la mejor de las noticias que podamos tener”, relató.

“Hemos intentado por todos los medios responder con esfuerzo y sacrificio, creo la gente se ha ido contenta. Quiero agradecer por el paso que han dado”, añadió.

Reconoció que el torneo va iniciando, pero no será él quien le quite la fe a la afición para esperar grandes cosas.

“La ilusión no se puede perder, este equipo está basado en la ilusión, pero no hemos hecho nada. Hemos ganado un partido y pensamos en el partido que viene contra Pumas, no más.

“Tampoco podemos ponerle traba a la ilusión de la gente. No vamos a prometer nada”, mencionó.

Jémez confesó que el nivel de la Liga MX, tras vivir su primer partido, lo impresionó.

“Son partidos con una intensidad brutal, se exige de los jugadores un esfuerzo físico y mental acorde con el ritmo que se juega, prácticamente no hay pisa y tiempo para descansar”, expuso.

Cristian Giménez pidió mesura respecto al debut ganador, de hecho ya es tiempo de pensar en Pumas rival de la Fecha 2.

“Todavía es un largo recorrido, un largo camino y lo más importante es tratar de mantener los pies sobre la tierra, trabajar”, apuntó.

Santos no puede con Tigres B

Santos no aceptó reprogramar el partido para jugar contra unos Tigres disminuidos, pero ni así pudo abollarle la corona al vigente campeón de la Liga MX.

Los Tigres B arañaron un empate 0-0 contra el conjunto lagunero en el Estadio Universitario para sumar un punto en el arranque del Clausura 2017.

Ante la negativa del técnico José Manuel de la Torre, quien no aceptó el cambio de fecha solicitado por Tigres, su homólogo, Ricardo Ferretti respondió mandando a la cancha un equipo repleto de suplentes.

Mientras el grueso de los titulares habituales siguen de vacaciones, el Tuca sólo utilizó el sábado tres jugadores que iniciaron el juego de vuelta de la Final del Apertura 2016 disputada hace dos semanas.

Juninho, Iván Estrada y Guido Pizarro reforzaron a las reservas que incluyó tres jugadores surgidos de Fuerzas Básicas: Enrique Palos, Alberto Acosta y el debutante Luis Martínez.

Paternidad Chiva

Está prohibido para los Pumas superar a las Chivas en territorio tapatío.

Con la victoria de 2-1 en su debut en el Clausura 2017 ante su afición, el Guadalajara alargará su racha sin perder ante los universitarios como locales, la cual cumplirá 35 años el próximo mes.

Javier López y Alan Pulido adelantaron a las Chivas en la primera parte y Alan Mendoza recortó la desventaja a los 55 para los universitarios.

Jornada 1

Veracruz 1-0 Querétaro

Cruz Azul 1-0 Necaxa

Tigres 0-0 Santos

Morelia 2-0 Tijuana

León 2-4 Pachuca

Guadalajara 2-1 Pumas

Toluca 4-1 Atlas

Puebla – Puebla (domingo 8, 6pm)

Jaguares – América (7 febrero).