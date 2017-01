Jimmy Butler se enferma y los Bulls se despeñan

CHICAGO – Los Chicago Bulls se resintieron de un Jimmy Butler mermado y cayeron aplastados este lunes en el United Center por 109-94 ante Oklahoma City Thunder.

El gran duelo de tiradores que se esperaba entre Butler, que venía promediando los últimos tres partidos 38 puntos y había sido elegido Jugador de la Semana de la Conferencia Este, y la gran estrella de los Thunder, Russell Westbrook, líder anotador de la NBA con 31.4 puntos, se quedó en un combate nulo e intrascendente.

Butler fue duda hasta pocos minutos antes del partido debido a que amaneció hoy enfermo con gripe y con fiebre, lo que le hizo perderse el entrenamiento de tiro matutino. Sin embargo, la estrella de los Bulls decidió jugar y el técnico Fred Hoiberg le dio luz verde y lo alineó de titular.

Butler terminó con 1 punto tras 0 de 6 en lanzamientos, incluyendo 0 de 2 en triples, con un tiro libre anotado de dos intentos, 7 asistencias y 2 rebotes en 28:48 minutos de juego. Demasiados minutos de juego para un jugador con fiebre y que se veía que no estaba bien para competir.

“Apreciamos que Butler haya decidido jugar para intentar ayudar al equipo, eso dice mucho de él como competidor”, dijo Hoiberg tras el partido. “Pero obviamente no estaba bien y por eso lo mandamos a casa cuando lo sustituí en el tercer cuarto. Jimmy mostró la clase de guerrero que es. Pero obviamente no jugó como esperábamos. Se perderá el partido de mañana y lo volveremos a evaluar después otra vez”.

Mientras que Westbrook, sin despeinarse, terminó casi con un triple doble con 21 puntos, 14 asistencias y 9 rebotes.

Los Thunder llegaron a tener una máxima ventaja de 25 puntos y si no llega a ser porque se relajaron en el último cuarto, donde los Bulls ya sacaron a los suplentes de los suplentes, que le echaron muchas ganas y motivación para recortar la ventaja, el marcador hubiese de verdadero escándalo.

Por los Bulls jugaron absolutamente todos los jugadores de la banca excepto Rajon Rondo, que por quinto partido consecutivo, sigue fuera de los planes de Hoiberg.

Los Thunder machacaron especialmente al contragolpe a los Bulls, a los que superaron 25-4, los superaron en rebotes 36-29, en asistencias 30-18 y en puntos dentro de la pintura 60-36.

Por los Bulls el máximo anotador fue Dwyane Wade con 22 puntos y 6 asistencias, mientras que Michael Carter-Williams sumó 15 puntos y Cristiano Felicio sumó su primer doble-doble con 11 puntos y 11 rebotes. Mientras que Nikola Mirotic no tuvo un buen partido al sumar 3 puntos, 1 rebote, 1 asistencia y 4 pérdidas en 16 minutos.

“Ha sido un partido duro”, dijo Wade. “Los Thunder realmente estuvieron bien en ataque. No fallaron muchos lanzamientos y sus jugadores importantes tuvieron una buena noche. Nosotros, con Jimmy mermando, no logramos tener el suficiente poder ofensivo para salir adelante. Es muy complicado batir a un equipo como los Thunder cuando no tienes suficientes armas en ataque”.

Por los Thunder, el pivot Steven Adam fue el máximo anotador con 22 puntos, seguido de Westbrook, Enes Kanter con 20 puntos y 11 rebotes.

“Vamos partido a partido”, dijo Westbrook. “Seguimos avanzando en la dirección correcta y eso es lo importante”.

El base novato español, Alex Abrines, cerró con 7 puntos, 2 asistencias y 2 rebotes en 18:53 minutos de juego saliendo desde la banca. Mientras que el también novato Domantas Sabonis, hijo de la leyenda lituana Arvidas, sumó 5 puntos y 5 rebotes en 21:47 minutos saliendo de titular

El duelo personal de los hermanos Grant se lo llevó el base de los Bulls, Jerian, que con 11 puntos, superó a su hermano Jerami, alero de los Thunder, autor de 7 puntos.

Con esta derrota los Bulls ponen freno a la racha de tres victorias para quedar con marca 19-19. Mientras que los Thunder suman su segunda victoria consecutiva y se colocan con marca de 23-16.

Los Bulls visitan este martes a Washington para enfrentarse a los Wizards, donde ya son baja segura Butler, que ni viaja con el equipo debido a su gripe, y Wade, que no juega partido consecutivos.