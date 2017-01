Hispanos y europeos brillan en la Liga Hispano de Chicago

CHICAGO – Ya hace varios años que la Hispano Soccer League es considerada quizás la más competitiva de los torneos hispanos de cancha cerrada o ‘indoor’ en el área de Chicago. Y durante este invierno varias estrellas de origen hispano y europeo le dan color otra vez al torneo de invierno que, como siempre, se está disputando en el complejo Odeum Expo Center de Villa Park, Illinois.

Este año no está Pumas Elgin, el sorpresivo campeón con varios juveniles de 2016, pero nuevamente aparecen dos gigantes como Deportivo Sauces y Autlán, que siempre han estado entre los grandes candidatos de las últimas temporadas.

El Autlán, uno de los líderes, tiene origen en la ciudad del mismo nombre en Jalisco, México, pero en realidad el equipo de la liga Hispano es una selección mundial: allí hay jugadores de Estados Unidos, México, Moldavia, Macedonia y Palestina, además de un técnico de Grecia.

El mexicoamericano Antonio ‘Tony’ Aguilar, el ‘Messi de Chicago’ por su parecido en el juego y el físico con el astro del Barcelona, campeón de todas las ligas locales de cancha grande e ‘indoor’, es una de las estrellas del equipo. Entre los americanos se destaca Derek Hufman, quien también juega para el equipo profesional de ‘indoor’ Cedar Rapids Rampage de Iowa y lleva varias temporadas entre los máximos goleadores de las ligas CLASA y National Soccer League de Chicago.

El griego Tony Dallas, quien fue portero profesional en su país y técnico de varios campeones de ligas europeas e hispanas de Chicago como entrenador, es el técnico del Autlán.

“Ahora estoy con este equipo los sábados, con los polacos del Warta en la National Soccer League los viernes y también voy a empezar con Schwaben (club alemán de la Metro League). A los adultos de Schwaben los saqué campeones seis veces pero ahora voy a empezar con los juveniles, va a ser algo nuevo para mí”, indicó Dallas.

Entre los europeos está el conocido delantero Dorin Oprea, quien ya no es aquel jovencito que jugaba para College of DuPage y que estuvo entre los tres máximos goleadores universitarios de Estados Unidos, antes de pasar como profesional por el Chicago Riot, el Rockford Rampage y la academia del Chicago Fire.

“Ahora estoy jugando aquí los sábados, con el Deportivo Guerrero los viernes en la National Soccer League, los domingos en la Pershing con el San San y con Schwaben en la Metro”, afirma Oprea.

Oprea, nacido en Moldavia (ex Unión Soviética) jugó el sábado pasado en el Odeum y está disfrutando esta semana unos días de vacaciones en Puerto Vallarta, México, para reponerse de su trabajo diario: es chofer ejecutivo de una empresa VIP y ha transportado a basquetbolistas como Anthony Davis, artistas como el cantante Jason Derulo o empresarios como Tom Ricketts, presidente de los Chicago Cubs.

Muchos conocidos

En el Autlán hay muchos conocidos en Chicago como el portero Igor Dimov, de Macedonia (ex Yugoslavia), el palestino Mohamed Rashid, el americano Paul Tracy, el hondureño Wilmer Moreno y el mexicoamericano Víctor Trujillo, a quienes todos en el fútbol local conocen como ‘Chicles’ porque un día se quedó dormido con una goma de mascar pegada en su rostro.

Deportivo Sauces, otro de los líderes en las primeras jornadas, ha triunfado en tantos torneos de cancha abierta y cerrada que su propio entrenador, el mexicano Lidoin Catalán, reconoce que “fueron tantos años que ya no sé cuántos ganamos”. Catalán es el mismo que durante los veranos está a cargo del club La Piedad en los torneos de CLASA.

Como cada temporada, el Deportivo Sauces cuenta con varias estrellas locales. Una de ellos es Bato Radoncic, nacido en Montenegro (una parte de la ex Yugoslavia) y ex jugador profesional en el Milwaukee Wave y la selección de futsal de Estados Unidos, entre otros equipos. A los 36 años, Radoncic es actualmente el director de la academia de fútbol juvenil Chicago Magic, donde ocupa el puesto que antes correspondió al salvadoreño Raúl Díaz Arce, ex seleccionado de su país.

Otro europeo de alto nivel en Deportivo Sauces es Admir Ljeljak, quien también proviene de una ex república de la vieja Yugoslavia (Bosnia Herzegovina). Ljeljak puede comunicarse en español tras haber jugado durante años en clubes mexicanos locales como La Piedad y Valladolid. En este invierno ya no juega en su club de muchas temporadas, los croatas del RWB Adria. “Ya no estoy con ellos porque viajan mucho y quiero estar más con mi familia”, dijo Ljeljak, quien juega sin embargo en varias ligas locales. “Pero los viernes estoy con el BIH, el equipo de mi país y actual campeón de la National Soccer League, en la Pershing con el Ludoviko y también juego en Waukegan”.

Así como el Real Madrid cuenta con James Rodríguez, el Deportivo Sauces también tiene su propio James: se trata de José Fuentes, a quien el sábado pasado algunos le recordaron su parecido con el astro colombiano.

En la división mayor de la liga, conocida en Chicago como ‘la Hispano’, participan otros equipos de origen mexicano como Tilza Morelos, Reynosa R.C., Toluca y Jirosto del Oro. El Toluca fue el último campeón de verano (en cancha abierta) y juega ahora por primera vez en ‘indoor’. Entre sus figuras están Omar Herrera, hijo del técnico Eliseo Herrera, además del hondureño José Luis Rivera, quien durante años fue jugador y encargado del club Morelia en CLASA.

En el Toluca también está Arturo ‘Cuqui’ Fuentes, quien nació en Waukegan, Illinois, peró jugó en México y hoy es semiprofesional en Las Vegas.

“Es una larguísima historia, una vez vino el Pachuca a hacer visorías en Waukegan y quedé; después fui a México y jugué en Zacatepec en el Ascenso y en Arroceros de Coautla, de segunda división”, comentó Fuentes. “Ahora estoy en Las Vegas, en la liga UPSL, en un equipo que quiere llegar a la MLS en unos dos años”.

El Jirosto del Oro, por su parte, es un caso particular porque nació con la familia Ramírez de Jalisco hace más de 20 años pero su entrenador es europeo. “Somos todos mexicanos y el entrenador es polaco”, dijo con una sonrisa uno de los jugadores, Damián Ramírez.

El entrenador, por su parte, contó su versión. “Yo soy polaco y soy el fundador y presidente del Warta (un club de la National Soccer League)”, explicó Joe Telluch. “Muchos de estos jugadores hispanos juegan para mi equipo polaco los viernes (en la NSL) y el técnico es Tony Dallas y acá en la Hispano vengo a dirigirlos yo”.

Hispano Soccer League

-Torneo de ‘Indoor’

-Odeum Expo Center, 1033 N. Villa Park, Illinois

-Categorías Mayor, Especial y Veteranos

-Sábados desde las 3 pm

-Informes: 773-479-1425

-Web: www.hispanoleague.com