Buen augurio en el inicio del CL2017 mexicano

CHICAGO – Tras un corto receso, inició el Torneo Clausura 2017 de la Liga MX y luego del cierre de la primera jornada, puedo decir que será una competencia más cerrada y con mejor fútbol aunque con las acostumbradas sorpresas dignas de este deporte.

Sorprende la buena asistencia a la mayoría de las plazas, mejor aún el dinamismo de varios encuentros, su ritmo e intensidad a pesar de haber sido la primera fecha y sobre todo, se anotaron 23 goles en comparación a los 17 cosechados en la primera fecha del Apertura 2016, considerando que aún queda pendiente el cotejo de Chiapas contra el América para cerrar la estadística. En términos generales, un buen inicio y esperanzador para el resto de la competencia.

Chivas y Pumas jugaron a ritmo vertiginoso, un partido que se disfrutó de principio a fin. Si acaso a los universitarios le pesó la ausencia de Matías Britos, la plantilla sigue demostrando cosas interesantes bajo las órdenes de Paco Palencia. Seguramente volverá a ser un equipo que dé la nota a lo largo del torneo, a pesar de alargar a 35 años su sequía de triunfos en la Perla Tapatía contra el Rebaño Sagrado, quien a su vez logró un triunfo en la primera jornada, algo que no conseguía desde el Apertura 2011.

¿Puede pensar en cosas grandes esta temporada Chivas? Ya lo creo que sí. Es un cuadro plagado de talentosos jóvenes, Pizarro no se vio mal en su debut y el equipo ya sabe lo que quiere Matías Almeyda de sus pupilos. Este no es el mejor equipo del mundo como lo prometió Jorge Vergara al adquirir al Club, pero sí me parece su mejor plantel desde su llegada.

Toluca sin aspavientos en la celebración de su Centenario goleó 4-1 al Atlas de forma categórica, León cayó en su casa de manera humillante ante el hermano mayor en otro partido bastante atractivo.

A Santos le salió cara la payasada de no aplazar el cotejo contra los flamantes campeones, y a pesar de que Tigres se presentó con cuadro alterno, Santos se conformó con un empate sin goles, pues las que tuvo las estrelló en los postes. Ni modo ‘Chepo’, el karma se encargó de acomodar las cosas.

Sin duda el debut de Paco Jémez al frente del Cruz Azul acaparó la atención de la liga mexicana. Desde la llegada del técnico español se especuló mucho respecto a su capacidad de poder regresar al Club de La Noria a los primeros planos, luego de que la incapacidad de sus antecesores lo dejara fuera de las últimas cinco liguillas al equipo.

Jémez ha sido cauto y honesto desde su llegada, no permite que le pongan palabras en la boca y sólo promete luchar con todo para volver a calificar. Frente a Necaxa colocó a jugadores como Cata Domínguez, Aldrete y Mendoza en sus puestos naturales, jugó a su estilo, casi llenó las gradas y consiguió tres puntos de oro, pero falta mucho por pagar derecho de piso. Agradable debut cementero.