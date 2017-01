Lee, líder defensivo de Cowboys, está al fin en playoffs

FRISCO, Texas, EE.UU. (AP) — Por primera vez, Sean Lee ha sido elegido como All-Pro. Y también por primera ocasión, el linebacker de Dallas, propenso a las lesiones, podrá disputar un partido de postemporada.

Podría argumentarse entonces que éste es el año en que Lee ha descollado. Pero su compañero, el tight end Jason Witten, está en desacuerdo.

“Para mí no es que estemos viendo a un jugador diferente al que hemos visto en el pasado”, comentó Witten. “Recuerdo la primera semana, su año de novato. Era duro en el equipo de suplentes. Es lo que uno quiere de un quarterback”.

Lee se perdió el único viaje que habían emprendido los Cowboys a la postemporada desde 2010, cuando lo reclutaron en el draft. Fue hace dos años, cuando Dallas venció a Detroit en la ronda de comodines y cayó ante Green Bay en la divisional.

Los Cowboys (13-3) se volverán a enfrentar a los Packers el domingo, en la misma ronda. Esta vez, Dallas será local, como primero de la Conferencia Nacional, y Lee buscará frenar a Aaron Rodgers, quien acumula 19 pases de anotación sin un interceptado durante una racha de siete victorias consecutivas de Green Bay (11-6).

En 2014, Lee no tuvo actividad tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, en la primera práctica de la pretemporada. Fue la tercera lesión grave del exjugador de Penn State, quien no fue seleccionado sino hasta la segunda ronda del draft por otro problema de rodilla.

Para el momento en que había terminado la campaña, Lee había participado en 46 encuentros y se había ausentado de 36 por lesión. Ahora, ha jugado en 29 de los últimos 32.

Serían 30 encuentros, si no fuera porque los Cowboys prescindieron de Lee para protegerlo en el último duelo de la campaña regular, en Filadelfia. Dallas tenía ya asegurado el primer puesto de la Nacional.

“Durante las diversas lesiones que he tenido, me he dicho ‘tengo esta gran oportunidad frente a mí, de jugar en este gran equipo con estos estupendos compañeros”’, afirmó Lee. “Así que eso me ha motivado cuando llegaron las lesiones”.

Pese a que sabía que no iba a jugar ante los Eagles, se dejó puesto el casco. Con ello hizo lo que según sus compañeros lo distingue de otros jugadores: estar siempre preparado.

“En cuanto tocaron la melodía de Rocky, yo decía ‘tienen que ponerme en este partido”’, bromeó Lee. “Cuando he tenido las lesiones, lo mejor que pude hacer fue prepararme mentalmente para las situaciones. Me dije ‘bueno, voy a prepararme como si jugara esta semana”’.

Ahora jugará, en un duelo crucial.

___

Schuyler Dixon está en Twitter como: https://twitter.com/apschuyler