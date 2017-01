El Mundial con 48 países se hace más chico

MÉXICO – Es una pena que la FIFA sea el regidor del deporte y el entretenimiento más popular del mundo. Con el argumento patético de que “…es el modelo de fútbol para el siglo XXI. Lo hacemos para que más países cumplan su sueño de participar en una Copa del Mundo”, lo único que ha logrado Infantino y su gente es hacer un Mundial más chico, no más grande, y todo con el fin de puedan calificar algunos países que contribuyen económicamente a sus arcas personales.

El nuevo formato de 16 grupos de tres equipos tiene dos problemas: los criterios de desempate para la siguiente ronda y las eliminatorias que pierden interés por la facilidad de calificar. También se pierde interés en el Mundial, por la baja calidad de muchos de participantes y la cantidad exagerada de juegos.

El Mundial no es únicamente un mes en el verano donde se reúnen las mejores selecciones, las eliminatorias son parte del Mundial, y en confederaciones como la sudamericana, el round robin permite disfrutar de estas eliminatorias inclusive dos años antes. Con el aumento de plazas, los más grandes tendrían su boleto asegurado, y poco interés tendría un Neymar o un Messi de ir a jugar con sus países cuando estos partidos no tienen importancia.

Cierto, países como Qatar o China podrían finalmente clasificar (no es ningún secreto, la FIFA necesita el dinero de estos países para sus arcas), pero la ilusión del Mundial se les acabará en dos juegos cuando se enfrenten a potencias como España o Italia, o hasta con equipos de ‘segundo’ nivel como Gales o Ecuador.

Lo mismo pasará en la confederación africana. Ellos quizá tengan ocho plazas, si analizamos este continente, realmente solo tienen ocho países de buen nivel, es decir, la eliminatoria sería de puro trámite.

¿CONCACAF?, ni se diga, de por sí México y EEUU tienen un boleto asegurado, ahora las eliminatorias perderían todo tipo de interés. Para colmo, también se habla de organizar un Mundial en conjunto Canadá con EEUU y México. Si estos tres países tienen boleto asegurado, también habría lugar para Costa Rica, Honduras y El Salvador, pero también para otros de nivel dudoso.

Este problema es pequeño si lo comparamos con los potenciales criterios de desempate que se tendrían que utilizar, es decir, supongamos que Nigeria le gana a Qatar 1-0, Qatar a México 1-0, y México a Nigeria 1-0.

O peor aún, México vence a Qatar 1-0. México pierde con Nigeria 2-0, en el último encuentro, los de Nigeria sin incentivo de ganar (o por algún incentivo económico de Qatar), pierden deliberadamente dejando fuera a México y sus millones de aficionados que están viendo sin poder hacer nada (califican dos de los tres).

En 1855 el poeta Robert Browning escribió que “Less is more” (menos es mas), y la arquitectura del siglo XX de Mies van der Rohe se caracteriza precisamente por eso, porque no se necesita hacer más para tener más. Pero la FIFA, como podemos apreciar, no aprende de la historia.