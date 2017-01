Dakar: Loeb gana etapa 11 y Peterhansel cerca de coronarse

Chelsea no convoca a Costa, en medio de interés de China

LONDRES (AP) — La carrera de Diego Costa con Chelsea podría acercarse a un final súbito, y nuevamente parece haber un club chino de por medio. El máximo goleador de la liga no viajó con el plantel a Leicester después de enfrascarse en una discusión con el cuerpo técnico, y no jugará el sábado en … Seguir leyendo Chelsea no convoca a Costa, en medio de interés de China →