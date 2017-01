La NBA ratifica su posición en México

Abierto Australia: Nadal dice que no planea retirarse pronto

MELBOURNE, Australia (AP) — Rafael Nadal no tiene previsto retirarse del tenis pronto. Johanna Konta no se tomará demasiado en serio su aplastante triunfo en el torneo de Sydney el pasado viernes. Y Sam Stosur, que nunca ha firmado una gran actuación en el major de su país, no se pone demasiada presión tras su … Seguir leyendo Abierto Australia: Nadal dice que no planea retirarse pronto →