Los Cachorros de Chicago siguen de fiesta

CHICAGO – Parecen mentira los cambios que produce una temporada. El año, a estas alturas, nadie en la convención anual de los Cachorros de Chicago quería hablar del pasado y todo era expectativa futura.

El pasado fin de semana, durante la 32º convención anual celebrada en el hotel Sheraton Gran Chicago, además de escuchar algunas novedades para la temporada 2017, los fanáticos se regodearon una y otra vez con las historias de la consagración del año pasado y de una fiesta pasada que ningún ‘Cachorro’ local quiere olvidar.

Anthony Rizzo, uno de los mimados por la afición, debió explicar una y otra vez qué ocurrió con la bola del último out la noche del título en Cleveland.

“Se la di a Tom Ricketts porque me pareció bien que quedara para esta ciudad”, dijo Rizzo, quien habló de la presión que significó el séptimo juego de la Serie Mundial. “Yo no noté mucho lo que pasaba afuera, el equipo estaba tan unido que casi ni nos dimos cuenta de eso”.

Kyle Schwarber también recordó la decisiva arenga que Jason Hayward dio a todo el equipo durante la suspensión por lluvia en ese último choque ante los Indios.

“Algunos peloteros estaban llorando pero él nos reunió y nos dijo que ya lo habíamos hecho antes (ganar un juego decisivo) y que solo había que volver a salir a jugar; eso fue clave para todos”, comentó Schwarber.

Para la mayoría de los Cachorros, la convención sirvió para renovar su amor mutuo con los aficionados. Pero para otros, el encuentro en el hotel Sheraton permitió para dar largas y esperadas explicaciones. El dirigente Joe Maddon, a quien se le criticó por algunas decisiones en el decisivo juego 7 (retirando temprano a Kyle Hendricks y utilizando a un cansado Aroldis Chapman en el montículo) de la Serie Mundial, explicó que todo se debió a un plan que acabó dando resultados.

“No había un juego 8 y había que tomar decisiones. No era como un juego en junio o julio. Ya teníamos a Johnny (Jon Lester) calentando, era el momento para seguir el plan”, explicó Maddon.

El presidente de operaciones de béisbol Theo Epstein, por su parte, también dio su opinión: “Nosotros también manejamos junto con Joe desde la tribuna. No siempre estoy de acuerdo con todo pero él tiene una razón para todo. Antes del juego él había pensado en Hendricks por cinco (entradas), un par con Lester y luego Chapman. Pero él (Maddon) es muy bueno para ver el juego y para manejarlo según lo que ve, no lo que había anticipado. Cuando hizo calentar a Lester ya no podía esperar mucho tiempo más”.

Maddon, quien mantuvo la calma ante el periodismo y el público adulto, pareció perderla en la sesión para niños, especialmente cuando un pequeño aficionado de unos 10 años le preguntó, “¿cómo arma la novena inicial? Ya exasperado con las críticas, el dirigente respondió al niño, “¿qué, no te gusta a ti?”, ante la sorpresa de los presentes.

Otro que se vio obligado a responder preguntas fue el lanzador Jake Arrieta, quien publicó comentarios en Twitter el año pasado que sugerían su admiración por Donald Trump.

“Simplemente hice un comentario sobre las personas que dijeron que se iban a ir del país si ganaba Trump”, se defendió Arrieta. “No fue un mensaje a favor de Trump o a favor de Hillary. No me considero ni demócrata ni republicano. La gente dijo que yo quería que deporten gente o que soy antisemita. Tengo sangre puertorriqueña, pensar que yo quiero que deporten gente es absurdo”.

El propio Arrieta fue la gran novedad -en un fin de semana con pocas noticias- al firmar un contrato de $15.6 millones con los Cachorros por una temporada y evitar así salir al mercado de traspasos con otras organizaciones. Arrieta, de 30 años, terminó la última temporada con marca de 18-8 con 3.10 ERA, con números algo más bajos que en 2015 cuando obtuvo el premio Cy Young al terminar 22-6 y 1.77.

En el equipo ya no está el cubano Aroldis Chapman, quien durante la pretemporada regresó a los Yanquis de Nueva York y al llegar a la Gran Manzana comentó a la prensa local que Joe Maddon “abusó de mí un poco al hacerme lanzar mucho y a veces me hizo lanzar cuando no era necesario”.

Para cubrir esa su posición de cerrador, los Cachorros renovaron su acuerdo con el venezolano Héctor Rondón por $5.6 millones por una temporada. El mes pasado los Cachorros también acordaron un canje con Kansas City: el cubano Jorge Soler pasó a los Reales y a Chicago llegará el cerrador Wade Davis, quien completó 27 salvamentos el año pasado.

Por su parte, el pitcher relevista Justin Grimm se quedará un año más a cambio de $1.8 millones. Otro relevista, el dominicano Pedro Strop, podría ir al arbitraje del 1 al 21 de febrero en Phoenix si no llega a un acuerdo este mes con la organización. El pitcher y agente libre Tyson Ross, que parecía que llegaría a los Cachorros, optó por firmar con los Rangers de Texas por $6 millones.

Otro mimado de la afición local, el receptor David Ross, ya había anunciado su retiro a los 39 años después de 15 temporadas en la gran carpa y dos anillos de Series Mundiales en Boston y Chicago. En los últimos días se confirmó su nueva posición con los Cachorros: será asistente especial de operaciones de béisbol y estará encargado en parte de la evaluación de peloteros amateurs y de ligas menores.

Está claro que en el norte de la ciudad se vive un clima de alivio y esperanza tras la consagración del año pasado y eso se reflejó en las caras de los aficionados en la convención del Sheraton. Joe Amaya, fanático de los Cachorros y palabra autorizada en béisbol como dirigente de Vega Baja, el equipo campeón en las últimas cuatro temporadas de la prestigiosa Liga Roberto Clemente-Víctor Ramos de Humboldt Park, opinó sobre las críticas a Maddon y sobre el equipo.

“En el último juego (de la Serie Mundial) yo hubiera dejado más al abridor (Hendricks) y ese no fue el mejor juego que ha manejado Maddon, pero al señor hay que darle respeto porque manejó bien todo el año”, indicó el dirigente colombiano-americano.

“Para este año yo creo que sí van a ir a los playoffs y después todo depende de los ‘matchups’ (emparejamientos) y quién les toque para ver si van a la Serie Mundial. Tienen a Epstein, que tiene mucho hambre y trajo lo que necesitaban para ganar. Ahora no está Fowler (pasó a los Cardenales de Saint Louis) pero viene Kyle Schwarber, que casi no jugó el año pasado, y espero que Jason Hayward vuelva a batear como siempre. Además Ben Zobrist puede jugar en el jardín izquierdo y en segunda base. Ahora vienen crecidos, con mucho colmillo y los Cachorros tienen una gran oportunidad de repetir con este equipo”, añade Amaya.

Otros asistentes a la convención no tienen el ojo clínico de Anaya para el análisis pero sienten que se han sacado un peso de encima en 2016. “Yo no creía en las maldiciones ni esas cosas del pasado”, comentó Mike Sullivan. “Pero salir campeón el año pasado me pone más tranquilo. Ahora podemos respirar y creo que tenemos una organización y unos peloteros para estar siempre arriba en los próximos años”.