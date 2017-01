Artes marciales en defensa de los discapacitados

CHICAGO – El maestro y Salón de la Fama de Kung-Fu, Blas Hernández, es toda una institución en Chicago.

Llegó a la Ciudad de los Vientos en 1991 desde su natal Monterrey, México, y desde entonces se ha convertido en todo un referente de la comunidad latina de Chicago. No sólo por las clases que imparte en su academia, de lo que vive y se mantiene, sino también por su labor comunitaria celebrando seminarios innovadores y gratuitos para los más necesitados.

“Yo vivo de mis academias y de mis clases de kung-fu privadas. Pero si nos queda el tiempo y tenemos el conocimiento, por qué no ayudar. No perdemos nada y nos sentimos bien con lo que hacemos”, afirma Hernández, de 60 años.

El año pasado ya celebró en su academia seminarios gratuitos de defensa personal para mujeres y adolescentes que fueron un auténtico éxito. Y para este 2017 ya tiene programado arrancar desde febrero un seminario gratuito de defensa personal para discapacitados.

“Me puse a pensar quién ayuda a esas personas discapacitadas cuando lo atacan. Obviamente todos ayudamos si vemos que atacan a una persona así, pero cuando están solos son más vulnerables. Por eso quiero enseñarles algunas técnicas para que al menos sepan defenderse o sostener a la persona mientras piden auxilio”.

Aunque parezca muy complicado, Hernández asegura que sí es posible que una persona en silla de ruedas o muletas pueda defenderse o reducir ante el ataque de un agresor.

“Con que pueda mover su caja corporal y sus brazos, con eso tiene suficiente para defenderse de una agresión”, asegura Hernández.

“Todos estos programas que hago son gratis. El año pasado ya hice uno de defensa personal para mujeres y otro para adolescentes. El de las mujeres lo hice porque hay muchas que sufren violencia doméstica y quería que estuvieran preparadas para defenderse. El de los adolescentes lo hice para no anduvieran en las calles en las vacaciones y que estuvieron entretenidos en algo de provecho. Y ahora este que voy hacer para personas con discapacidades físicas para ayudarles a ellos también, no hay que dejarlos a un lado. Además para tenerlos activos, porque siempre están en sus sillas de ruedas. Tenerlos activos, haciendo ejercicio, estiramiento de brazos y que les sirva para todo”, añade.

Trabajar con personas discapacitadas no es nada nuevo para Hernández, que incluso ha dado clases a niños con síndrome de Down.

“Ya he tenido clases con niños y personas discapacitadas y les ha ayudado mucho. Incluso le he dado clases a un niño con síndrome de Down. Al principio al niño tenía que agarrar del brazo para que se moviera. Tardé como dos o tres semanas para envolverlo en el grupo y luego empezó y empezó y llegó hasta hacer dos exámenes de cinturón. Esto les ayuda mucho”, afirma.

Seminario de defensa personal para discapacitados

-Academia: Wullin Wushu Chicago

-Dirección: 3725 W. Montrose Ave., Chicago

-Cuando: A partir de febrero

-Más información: Blas Hernández: 773.531.3867