Con 34 de Leonard, Spurs remontan y vencen a Wolves

José Bautista firma con Azulejos por 18 millones y 1 año

TORONTO (AP) — José Bautista permanecerá con los Azulejos de Toronto tras aceptar un contrato de 18 millones de dólares por una temporada, que incluye opciones mutuas para más años, informó a The Associated Press una persona al tanto de las negociaciones. La persona, que pidió no ser identificada debido a que el equipo no … Seguir leyendo José Bautista firma con Azulejos por 18 millones y 1 año →