Copa del Rey: Barsa visita a la Real, el feudo de pesadilla

Chaves tercero en la segunda etapa del Tour Down Under

ADELAIDE, Australia (AP) — El colombiano Esteban Chaves arribó tercero el miércoles y ocupa esa misma posición tras la segunda etapa del Tour Down Under, la primera competencia de la temporada del Tour Mundial de la Unión de Ciclismo Internacional (UCI). El australiano Richie Porte ganó la segunda etapa de 145,5 kilómetros y se apoderó … Seguir leyendo Chaves tercero en la segunda etapa del Tour Down Under →