Raúl Jiménez prefiere gloria deportiva que dinero chino

LISBOA – Raúl Jiménez le dijo no a China porque antes de pensar en el dinero su deseo es triunfar en Europa.

El delantero mexicano reconoció que el poder económico del país asiático lo buscó para hacerse de sus servicios con una jugosa oferta que convenía tanto a él como al Benfica, su actual club, sin embargo aseguró que lo más importante en este momento su crecimiento deportivo por lo que buscará hacer historia en el Viejo Continente.

“Y al final existió una oferta buena para el Benfica, para mí también muy buena, pero decidí quedarme. En Europa puedo seguir creciendo como jugador y es lo que quiero, la gloria en Europa antes que el dinero.

“Son cosas que se dan en este medio, a veces rumores, a veces cosas ciertas. En este caso hicieron las cosas bien, hubo buen entendimiento entre el equipo y yo”, expresó Jiménez a Marca.

Además, el canterano americanista explicó que la afición de Benfica influyó mucho para que tomara la decisión.

“La mayoría de los aficionados del Benfica me han tratado muy bien sea titular o no. En la calle me reconocen y me dicen que quieren el tetracampeonato, el 36 y eso como jugador me gusta”, dijo.