Chaves conserva tercer puesto en Tour Down Under

ADELAIDE, Australia (AP) — El colombiano Esteban Chaves conservó el jueves el tercer puesto en la clasificación general después de la tercera etapa del Tour Down Under en Australia. Chaves arribó con el pelotón en el puesto 28vo, con el mismo tiempo que el ganador de la etapa, el australiano Caleb Ewan, quien superó en …