Deportividad ante todo

CIUDAD DE MÉXICO – Esta semana cayeron dos gigantes del deporte, el Real Madrid perdió en casa sorpresivamente ante el Celta en la ida de la Copa del Rey y el serbio Novak Djokovic perdió ante el uzbeco Denis Istomin en segunda ronda del abierto australiano de tenis. La derrota de Novak es quizá más dolorosa, pues va a tener que ver este torneo por televisión la próxima semana, mientras que los merengues tienen la oportunidad de remontar el marcador en su visita a Vigo la próxima semana.

Aun así, las reacciones de ambos fueron bastante mesuradas. Novak reconoció que Istomin fue mejor en la cancha, no habló de una molestia que tiene en el tendón de la corva derecho, o el jugar en la tarde, cuando el calor en Australia llega a 40 centígrados a pesar de ser el sembrado numero dos (Rafael Nadal, sembrado número 9, juega en la comodidad del horario nocturno). Los jugadores madrileños también reconocieron el triunfo del Celta, le dieron crédito a su juego rápido y efectivo y no inventaron excusas de fatiga o de cualquier otra índole.

Cierto, tanto Djoko como el Real han probado las mieles del triunfo, y se pueden dar el “lujo” de ser unos caballeros ante la derrota. Pero ¿qué pasa cuando un Cam Newton pierde el Súper Tazón del año pasado y su comportamiento es insoportable en la conferencia de prensa?, la gente lo califica como un amargado.

El juego de Newton no es de mi particular agrado (depende mucho de su línea ofensiva para poder alargar las jugadas), su manera de festejar tampoco es mi favorita (aunque muy popular entre los niños) y quizá su vestimenta solo la usaría para una fiesta de Halloween, pero Newton no tenía nada de amargado el año pasado. Él estaba triste, o “ardido” como dirían en mi pueblo. “Muéstrame un buen perdedor y te mostraré un perdedor”, diría el legendario Vince Lombardi.

Este domingo son las finales de conferencia (Falcons-Packers y Patriots-Steelers) para definir los representantes al Súper Tazón, veremos cómo reaccionan los dos ganadores y los dos perdedores.