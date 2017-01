Ábner Mares buscar unificar cinturones en 2017

GUADALAJARA – En 2016, el boxeador tapatío Ábner Mares regresó por la puerta grande al boxeo al conquistar su tercera corona en el mismo número de divisiones y en este año buscará unificar cinturones del peso Pluma y recuperar el tiempo perdido.

Mares está de visita en Guadalajara y en rueda de prensa anunció sus planes para su próxima pelea, donde tiene puesta la mirada en el inglés Lee Selby, monarca Mosca de la Federación Internacional de Boxeo, o la revancha contra el mexicano Leo Santa Cruz.

El panorama se puede despejar para finales del mes, en particular en la noche del 28 de enero, pues pelean Selby contra Jonathan Barros y Santa Cruz ante Carl Frampton, en Las Vegas.

“Al ganador de esa pelea me gustaría enfrentar, está también Selby Lee, es posible esa pelea. La del CMB me parece que es más difícil, me parece que Gary Russell tiene una mandatoria y después de eso creo que lo quieren poner contra (Vasyl) Lomachenko. Las más posibles son la revancha con Leo o Selby Lee”, comentó el único jalisciense que ha conquistado tres coronas en distintas categorías.

Mares señaló que su próxima pelea podría ser en abril o mayo y aceptó interés en enfrentar al sonorense Óscar Valdez, pero reconoció que no es el momento para ambos.

El tapatío sufrió su primer derrota el 24 de agosto de 2013 ante Jhonny González, por un sorpresivo nocáut. Tras el descalabro, pasó tres años tratando de regresar a los primeros planos, hasta que Santa Cruz lo venció por decisión mayoritaria en 2015.

Un año después, Mares regresó, con nuevo entrenador, Robert García, con victoria ante Jesús Cuéllar.

“Necesitaba que me despertaran esas ganas, que me recordaran porqué fui tres veces campeón. Le doy muchas gracias a Robert (García), porque él fue el que me inyectó esas ganas de querer volver a ser campeón mundial, me enseñó a regresar a la escuela de boxeo, a mi boxeo, yo soy un peleador que me gusta entregarme, pero no siempre se puede, a veces tienes que ser inteligente, como esta ocasión con Jesús Cuéllar”.

El púgil visitará a los seleccionados jaliscienses de boxeo que se preparan para la Olimpiada Nacional, tratando de darle consejos e inspirarlos.