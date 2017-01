Caleb Ewan gana etapa del Tour Down Under, Chaves sigue 3ro

ADELAIDE, Australia (AP) — El ciclista colombiano Esteban Chaves se mantuvo el viernes en tercera posición de la tabla en el Tour Down Under, tras una etapa de 149,5 kilómetros (93 millas) en la que la estrella australiana en ascenso Caleb Ewan se alzó con la victoria. El también australiano Richie Porte se mantuvo líder … Seguir leyendo Caleb Ewan gana etapa del Tour Down Under, Chaves sigue 3ro →